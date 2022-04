Są nowe pomysły zmian w podatkach

Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc., likwidacja nieprzewidywalnej i skomplikowanej tzw. ulgi dla klasy średniej, wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej – to najistotniejsze poprawki finansowej części Polskiego Ładu. Wiceminister finansów Artur Soboń odpowiedzialny za wprowadzenie korekt do systemu podatkowego, mówi WNP.PL o zakończonych konsultacjach społecznych zaproponowanych przez siebie zmian.

CIT i ryczałty – to kolejne pole w systemie podatkowym, które będzie brane pod uwagę, jeśli chodzi o zmiany.

Czy obniżanie podatku to dobry pomysł? „W obecnej sytuacji mówimy: podzielmy się tym ryzykiem”.

Resort chce w kwietniu przedstawić przepisy w Sejmie, by od lipca mogły już obowiązywać.

Konsultacje w wybranym gronie

Wpływ mniejszego PIT na budżet

Kolejne zmiany w podatkach

