Sąd Najwyższy ewakuowany z powodu alarmu bombowego. Frankowicze czekają na jego decyzje

Mające się rozpocząć we wtorek o godz. 10 posiedzenie całego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego dotyczące zagadnień prawnych odnoszących się do kredytów walutowych jest opóźnione w związku z ewakuacją budynku SN. Jak przekazał ten sąd - zapewne wczesnym popołudniem okaże się, czy posiedzenie rozpocznie się jeszcze we wtorek.

