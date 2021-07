Sąd Najwyższy wraca do sprawy frankowiczów. Wpłynęła miażdżąca opinia dla banków

Sąd Najwyższy wyznaczył na 2 września termin rozprawy w sprawie frankowiczów. Sędziowie mogli się już bowiem zapoznać z opiniami na temat tej sprawy, o jakie poprosili podczas majowego posiedzenia.

Banki czekają z niecierpliwością na rozstrzygnięcie tych ostatnich kwestii – w przypadku bowiem uznania całej umowy za nieważną bank będzie musiał zwrócić na rzecz klienta wszystkie raty kapitałowo-odsetkowe. Ze względu jednak na okres przedawnienia (kredyty we frankach były wszak zaciągane dość dawno temu) bank nie mógłby już od klientów żądać opłat za korzystanie z kapitału, a nawet i zwrot samego kapitału nie byłby oczywisty – banki musiałyby dochodzić tego w odrębnym postępowaniu.

NBP przestrzega przed automatyzmem

Do sądu wpłynęły już opinie, w których poproszone o nie instytucje odnoszą się do kwestii, z jakimi już wkrótce - jak wiele na to wskazuje - zmierzą się sędziowie Izby Cywilnej. Swoje stanowiska zajęły już m.in. NBP, KNF, Rzecznik Finansowy i Rzecznik Praw Dziecka.

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński stwierdził w swoim stanowisku, że w przypadku walutowych kredytów mieszkaniowych, dla których stwierdzono abuzywność klauzul przeliczeniowych, proporcjonalne byłoby zastąpienie kursu z umowy innym kursem wynikającym z prawa lub zwyczajów, co oznacza, że jego zdaniem nawet gdyby niedozwolone klauzule znalazły się w umowie, nie powinno to przesądzać o jej unieważnieniu. Bardziej wskazane byłoby „naprawienie” umowy poprzez zmianę stosownych przepisów lub mechanizmów, bowiem w tym konkretnym przypadku chodzi o sposób ustalania kursu.



Adam Glapiński przestrzegał też przed automatyzmem - podkreślił, że rozstrzygnięcia odnośnie do abuzywności klauzul muszą być podejmowane na podstawie indywidualnej oceny poszczególnych umów kredytowych przez sądy powszechne.



Z kolei w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej i ustalenia wzajemnych roszczeń według NBP natychmiastowe spełnienie przez kredytobiorcę roszczenia banku o zwrot wypłaconego kapitału i ewentualnego wynagrodzenia za korzystanie z niego oznacza konieczność spłaty znacznej kwoty. A to groźna sytuacja i dla banku, i dla klienta.

Unieważnienie umowy groźne też dla klienta

- Klient taki będzie musiał w wielu przypadkach zaciągnąć nowe zobowiązanie. Jednocześnie dla banku należność (powstała na skutek braku możliwości zwrotu świadczenia przez kredytobiorcę) wiązałaby się z ryzykiem kredytowym i w przeciwieństwie do pierwotnego walutowego kredytu mieszkaniowego byłaby niezabezpieczona. W takim przypadku wydaje się, że warte rozważenia byłoby rozwiązanie konsensualne, tzn. aby ewentualnie nowy stosunek prawny łączący strony miał charakter złotowego kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipotecznie na nieruchomości, będącej pierwotnym zabezpieczeniem walutowego kredytu mieszkaniowego - stwierdził prezes NBP.



Prezes banku centralnego wskazał również, że ekonomiczna ocena poszczególnych wariantów rozstrzygnięć powinna uwzględniać szersze aspekty, w tym zwłaszcza wpływ na sytuację kredytobiorców walutowych względem sytuacji innych kredytobiorców, w tym takich, którzy zaciągnęli kredyty w złotych, oraz osób, które nie zaciągnęły kredytu na zakup nieruchomości.

KNF namawia do ugód.

Ugody drogie, ale najtańsze

Ugody byłyby najlepszym rozwiązaniem problemu kredytów walutowych dla banków, a według scenariusza KNF kosztowałoby to sektor 34,5 mld zł - napisała Komisja Nadzoru Finansowego w opinii dla Sądu Najwyższego. Zdaniem KNF problem z kredytami frankowymi wynika ze wzrostu kursu walutowego, a nie ze stosowania klauzul abuzywnych.



Jak twierdzi KNF, obecny problem wynika z tego, że „banki nie były skłonne na masową skalę oferować warunków na tyle atrakcyjnych, aby przekonać klientów do rozwiązań ugodowych, ze swej istoty będących kompromisem wobec rozwiązań spornych (sądowych). Nasiliło to i przyspieszyło proces eskalacji oczekiwań kredytobiorców, stymulowanych także niektórymi wypowiedziami orzecznictwa, także unijnego, i stanowiskami organów odpowiedzialnych za ochronę konsumenta. Ten splot czynników prowadził do swoistego impasu, jeżeli chodzi o możliwość rozwiązania problemu kredytów walutowych na drodze polubownej".

Banki zapłacą

Według KNF scenariuszem polubownym, który wydaje się mieć największe szanse, jest "rozwiązanie zakładające swoiste zrównanie sytuacji kredytobiorców walutowych z osobami, które w analogicznym czasie zaciągnęły kredyt mieszkaniowy w złotych".

Umowa tylko za zgodą

Komisja Nadzoru Finansowego oszacowała także ponownie koszty różnych rozstrzygnięć dla sektora bankowego. Wariant zakładający wstawienie kursu średniego NBP do umów kosztowałby 8,8 mld zł, natomiast tzw. odfrankowienie umów (kredyt złotowy oprocentowany LIBOR-em) już 78,5 mld zł. Warianty upadku umów kosztowałyby: 56,4 mld zł (ze zwrotem kapitału oraz jego kosztu na poziomie WIBOR+marża), 70,5 mld zł (upadek umowy ze zwrotem kapitału oraz jego kosztu wg WIBOR), 101,5 mld zł (upadek umowy ze zwrotem kapitału bez rozliczenia jego kosztu), 234 mld zł (upadek umowy bez zwrotu kapitału oraz jego kosztu). Proponowany przez KNF wariant ugodowy to koszt dla sektora na poziomie 34,5 mld zł.

Swoje stanowisko przedstawił również sędziom Rzecznik Finansowy. W opinii wskazał, że co prawda, co do zasady, możliwe byłoby uzupełnienie luki powstałej w umowie kredytu po usunięciu postanowienia niedozwolonego przepisem dyspozytywnym, jednak takiego przepisu, mogącego mieć zastosowanie w sprawach kredytów indeksowanych i denominowanych, Rzecznik Finansowy nie znajduje w prawie polskim.



Podkreślił również, że w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu walutowego w umowie kredytu indeksowanego albo denominowanego, umowa ta może zachować moc obowiązującą tylko w sytuacji, w której kredytobiorca będący konsumentem w sposób świadomy i dobrowolny zgodzi się na dalsze obowiązywanie nieuczciwych postanowień dotyczących ustalenia takiego kursu.



Rzecznik Finansowy wskazał też na uchwałę Sądu Najwyższego, zgodnie z którą w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytu zastosowanie ma tzw. teoria dwóch kondykcji. Zgodnie z nią obu stronom umowy przysługują odrębne roszczenia o zwrot spełnionych świadczeń.

Złe wiadomości dla sektora

W swojej opinii Rzecznik Finansowy opowiedział się za najkosztowniejszym dla banków rozwiązaniem sporu, stwierdzając, że bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna. Za trwałą bezskuteczność należy uznać brak świadomej i wolnej zgody na postanowienie niedozwolone wyrażony w pierwszym wystąpieniu skierowanym przez konsumenta do banku, kwestionującym ważność umowy albo wskazującym na abuzywny charakter jej postanowień.



Sprzeciwił się również oczekiwanej przez sektor bankowy opłacie za korzystanie z kapitału. Jego zdaniem takie żądania pozostają sprzeczne z prawem Unii Europejskiej i nie znajdują podstaw w przepisach prawa krajowego. Przyjęcie odmiennego stanowiska spowodowałoby powstanie sytuacji, w której bank stosujący niedozwolone postanowienia umowne uzyskałby korzyść kosztem konsumenta, zamiast ponieść negatywne konsekwencje stosowania klauzul niedozwolonych.



Jak można oczekiwać, sędziowie poznali całe spektrum opinii, niekiedy sprzecznych ze sobą. Mają jednak dzięki temu znacznie lepszy pogląd sytuacji w wielu aspektach. Wydaje się, że wychodzimy na ostatnią prostą, jeśli chodzi o ostateczne rozstrzygnięcie prawnych wątpliwości wokół kredytów frankowych. Czekają na nie z równą niecierpliwością i kredytobiorcy, i banki.