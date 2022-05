Sąd zgodził się na przejęcie Radia Zet przez Agorę, ale będzie odwołanie

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie zgodził się na przejęcie Eurozetu przez Agorę. Tym samym została zmieniona decyzja ze stycznia 2021 roku zakazująca realizacji tej planowanej transakcji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wydanym komunikacie zapowiedział złożenie apelacji od tego wyroku.

Agora w lutym 2019 roku kupiła za 130,75 milionów złotych pakiet mniejszościowy 40 procent udziałów w spółce Eurozet, która jest właścicielem takich stacji radiowych jak: Radio Zet, Tok FM, Radio Pogoda, Chillizet czy Radio Złote Przeboje. Zaledwie kilka miesięcy później złożyła wniosek o przejęcie pozostałych 60 procent udziałów i przejęcie pełnej kontroli kapitałowej. Pozostałe 60 procent udziałów nadal należy do czeskiego funduszu STS Ventures.

Po kilku miesiącach analiz polskiego rynku radiowego i reklamowego prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na początku stycznia 2021 roku wydał decyzję zakazującą przeprowadzenia tej transakcji. W opinii Urzędu możliwe byłoby powstanie silnej grupy radiowej, która mogłaby ograniczać konkurencję na rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych.

Dwa wiodące prywatne podmioty czyli Eurozet oraz RMF FM posiadałyby łącznie około 70 procentowy udział w polskim rynku radiowym.

Agora odwołała się od decyzji UOKiK wydanej w minionym roku do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który dziś zmienił to postanowienie i wyraził zgodę na koncentrację. Tym razem jednak to UOKiK zapowiedział w oficjalnym komunikacie, że po otrzymaniu uzasadnienia wyroku w ciągu dwóch tygodni złoży apelację.

Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia Agora nie może nabyć 60 procent udziałów i przejąć kontroli nad Eurozetem.

Czytaj także: Agora przymierza się do nowej strategii

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl