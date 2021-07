Sadoch: jest szansa na nowe lokalne szczyty na WIG20

Wkrótce zaczyna się w USA sezon wyników, co daje nadzieję na wzrost apetytu na ryzyko na świecie. W takiej sytuacji jest także szansa na nowe lokalne szczyty na WIG20 – powiedział PAP analityk z Biura Maklerskiego mBanku Rafał Sadoch.

WIG20 w piątek na zamknięciu miał wartość 2 252,18 pkt., co oznacza spadek w stosunku do zamknięcia sprzed tygodnia o 1,32 proc. Niewiele więcej, bo 1,35 proc. w ciągu ostatniego tygodnia stracił WIG, który zamknął się w piątek na poziomie 67 027,89 pkt. Jednak zdaniem Rafała Sadocha, analityka z Biura Maklerskiego mBanku, jest szansa na powrót do wzrostów.

"Nawet w stosunku do WIG20 poprawia się sentyment. Jesteśmy blisko lokalnych szczytów, co oznacza, że przy zwiększonym popycie na ryzyko na świecie jest szansa na nowe lokalne szczyty. Przede wszystkim poprawia się postrzeganie tych spółek, które wcześniej na WIG20 ciążyły, takich jak Allegro czy CD Projekt. No i jest szansa, że banki też będą się zachowywać lepiej, bo wcześniej ciążył na nich problem frankowy, ale wydaje się, że wszystkie negatywne wiadomości zostały już wycenione, zwłaszcza że wydaje się, że wszystko zmierza do polubownego załatwienia sprawy" - powiedział PAP Rafał Sadoch.

Jego zdaniem szansę na wzrost apetytu na ryzyko na świecie daje sytuacja w USA.

"W Stanach Zjednoczonych pojawiły się ostatnio nowe dane o rynku pracy, które pokazały silniejszy od przewidywanego wzrost zatrudnienia, a jednocześnie doszło do wzrostu bezrobocia. Z punktu widzenia inwestorów giełdowych w Stanach to idealny miks, bo z jednej strony widać, że gospodarka jest silna, a z drugiej jednak wzrost bezrobocia sprawił, że Fed nie będzie dokonywał zmian w polityce monetarnej. To sugeruje, że będzie kontynuowany trend indeksów na północ" - powiedział analityk BM mBanku.

Jego zdaniem nie należy się spodziewać wyraźnych ruchów wzrostowych za oceanem, bo w wakacje wzrosty indeksów są zazwyczaj niewielkie. Jednak inwestorom na świecie nastroje mogą poprawić nastroje wyniki amerykańskich spółek za II kwartał.

"Poprzedni sezon wyników był w USA bardzo dobry, wkrótce zacznie się kolejny sezon i jest szansa, że również pojawią się pozytywne niespodzianki, co powinno zwiększyć apetyt na ryzyko także na świecie" - powiedział Rafał Sadoch.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl