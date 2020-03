Sadowski, Gwiazdowski i Dudek o tarczy antykryzysowej

Sejm uchwalił tarczę antykryzysową, czyli pakiet antykryzysowy, który ma ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa. Przyjęte rozwiązania są zdecydowanie niewystarczające – twierdzą pytani przez nas znani ekonomiści.

Trzeba było zrobić jak z 500 plus

Sprowadzamy z Chin, nie ma produkcji. Postulowaliśmy przyznanie Prezydentowi możliwości wydawania dekretów z mocą ustawy

Główny ekonomista Pracodawców RP ma przy tym świadomość, że nie da się pomóc wszystkim. – Pomoc powinna objąć wszystkie małe firmy, być może bez kryteriów, a co do pozostałych przedsiębiorstw pomoc powinna być dokalibrowana, by była skuteczna i nie rujnowała budżetu. Cała gospodarka to mechanizmy powiązane. Jeżeli upadnie średnia czy duża firma, to odczują to kooperanci, czyli mikrofirmy – podkreśla główny ekonomista Pracodawców RP.- Rząd zapowiadał, że w 212 mld zł bezpośredniego impulsu jest 68 mld zł, potem prezes PFR Paweł Borys mówił o 80 mld, minister Emilewicz mówiła o 70 mld – zwraca uwagę Sławomir Dudek. - Tego nie ma. Oprócz potrzebnych instrumentów kapitałowo-finansowych mamy jedynie około 30 mld zł bezpośredniego wsparcia dla firm, pracowników i służby zdrowia - wyjaśnia.Sławomir Dudek podkreśla, że rząd nie podjął dialogu z organizacjami pracodawców w zakresie przedstawionych rozwiązań.W jego ocenie, gdyby pomoc ograniczyła się do przyjętego dzisiaj pakietu ustaw, czeka nas bardzo duży wzrost bezrobocia i recesja.- W tej chwili bardzo trudno jest prognozować, co się stanie z gospodarką. Są różne scenariusze; od recesji i spadku PKB o 4,7 proc. do wzrostu o 1,8 proc. w 2020 roku. Ten ostatni to już fikcja. Myślę, że skończymy w okolicach zera – mówi Sławomir Dudek. - Wiele firm zgłasza, że sobie nie radzi. Wiedząc, że nie dostanie pomocy, będą cięły koszty, czyli w pierwszej kolejności zatrudnienie, co rodzi konsekwencje popytowe. Jeżeli firmy będą zwalniać, zamykać fabryki, potencjał odbudowy produkcji będzie się kurczył - dodaje.W opinii Roberta Gwiazdowskiego, członka rady nadzorczej ZUS trudno powiedzieć coś dobrego o tym, co przyjęli posłowie. Po pierwsze, pomoc jest adresowana nie tam, gdzie trzeba i nie tak jak trzeba. 60 proc. PKB tworzą małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudniają one ponad 70 proc. pracujących Polaków. Ciągle narzekają na koszt pracy. Tymczasem regulacje dotyczące odciążenia kosztów pracy są w dużym stopniu niewystarczające, bo uwarunkowane różnymi czynnikami.- Dlaczego PiS z sukcesem wprowadził 500 plus? Bo przyznał je każdemu i dzięki temu program ten wprowadził sprawnie. Teraz udzielając pomocy, uzależnia ją od czynników: przychodów, procentów – mówi dla WNP.PL Robert Gwiazdowski.Jego zdaniem w bardzo wielu miejscach tarczy antykryzysowej coś szwankuje.- Pierwszy przykład: branże usługowe. Firmy, które wykonały usługi w lutym, kiedy nie było kryzysu, wystawiły faktury w marcu. Czyli w marcu na papierze jeszcze nie będą miały spadków obrotu, ale fizycznie spadek ten nastąpi. Będzie go dopiero widać w kwietniu w porównaniu z marcem. Spadek obrotów będą mogły wykazać w maju, czyli pomoc dostaną w czerwcu, kiedy będzie „po ptakach”. Tego typu regulacją pokazuje, że rządzący nie orientują się w niuansach – uważa członek Rady Nadzorczej ZUS.Drugim przykładem są centra handlowe, gdzie najemcy maja zawieszone umowy na trzy miesiące. - Centra handlowe muszą funkcjonować, bo są tam sklepy spożywcze, apteki. Słyszymy, że wielkie centra dadzą sobie radę, problem polega na tym, że w wielu mniejszych miastach centra handlowe są własnością polskich przedsiębiorców, którzy nie mają poduszki finansowej – dodaje Robert Gwiazdowski.- Jako program makroekonomiczny postulujemy utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego dla wszystkich przedsiębiorców kredytów w rachunku bieżącym pod weksel. Jeżeli NBP udostępni finansowanie bankom komercyjnym, zrobią to samo, ale gorzej. Udzielą kredytów podmiotom, które sami wybiorą, poza tym zrobią to wolniej. BGK może zrobić to od jutra – wyjaśnia Robert Gwiazdowski. - Split payment trzeba zawiesić natychmiast, zwroty VAT trzeba wprowadzić w terminach przyspieszonych. Absurdem jest twierdzenie, że mafia VAT-owska odrodzi się w sytuacji, gdy granice są zamknięte. W głowie nie mieści się argument, że nie mamy etanolu 70-proc., bo nie ma odkażalników - dodaje.W opinii Roberta Gwiazdowskiego, pakiet, który jest wdrażany, nie przyniesie korzystnych rezultatów, nie zahamuje spowolnienia gospodarki. Jego zdaniem recesja jest pewna.- Jakie jest prawdopodobieństwo, że epidemia nie wróci w listopadzie? Nie będzie wielkiego dramatu, jeżeli gospodarka od czerwca zacznie się odbudowywać, a małe firmy „jedynie” zawieszą swoją działalność. Trudniej, jeżeli się polikwidują. Katastrofa nastąpi, jeżeli epidemia wróci w listopadzie i nie będzie szczepionki – podsumowuje Robert Gwiazdowski.Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP uważa, że rządy w Polsce co do zasady mają problem ze zrozumieniem źródła siły polskiej gospodarki. Jej podstawą są bowiem mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa i to one powinny dostać możliwość nie tylko wsparcia, co ułatwienia im utrzymania działalności.- Temu programowi przyświeca fałszywe według mnie założenie, że zwiększenie ilości pieniądza w obrocie jest ważniejsze, niż utrzymanie produkcji realnych dóbr przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMSP), a także utrzymanie w nich pracy. Dają one pracę aż 6,7 miliona Polakom. Odpowiadają za połowę polskiego PKB. Jeżeli one przestaną dostarczać przysłowiowy chleb do nieczynnego też sklepu, to niestety sam fakt posiadania gotówki przez Polaków, bo rząd skupi się na płynności, oznacza dramat. Kwintesencją tego programu jest deklaracja zapewnienia więcej pieniędzy na rynku w momencie, kiedy nie ma na nim możliwości działania – analizuje Andrzej Sadowski.Centrum im. Adama Smitha opublikowało propozycje działań na rzecz sektora MMSP, mają one na celu przede wszystkim utrzymanie działalności produkcyjnej tego sektora.W opinii Andrzeja Sadowskiego zamiast oferować firmom „tanie” kredyty obrotowe, lepiej zawiesić regułę split paymentu. Część pieniędzy jest na kontach firm dziś bezproduktywnie zamrożona. Dzięki takiemu posunięciu firma dysponowałaby całą kwotą, którą otrzymują ze swojej, w tym momencie spadającej, sprzedaży. Kredyt obrotowy powinien być w drugiej kolejności.Dziś łatwiej samolotami sprowadzać z Chin medyczne sprzęty, niż wyprodukować je w Polsce. Rząd powinien odblokować produkcję w polskim sektorze medycznym. Rząd musi wybrać, czy utrzymuje biurokratyczne dalej procedury, czy dalej importuje z Chin.Prezydent Centrum im. Adama Smitha uważa, że w tym momencie mamy zapaść w gospodarce, którą można było antycypować, obserwując rozwój sytuacji w innych krajach Unii Europejskiej.- Działania doraźne należało podejmować co najmniej miesiąc wcześniej. Biurokracja nie ma procedur i rozwiązań, które od lat proponowaliśmy. Czas podejmowania decyzji w sytuacjach nagłego zagrożenia jest rozstrzygający. Postulowaliśmy przyznanie urzędowi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej możliwości wydawania dekretów z mocą ustawy w sytuacjach nadzwyczajnych – uważa Andrzej Sadowski.Jego zdaniem jesteśmy w krytycznym momencie i przyjęte przez Sejm rozwiązania tego nie uwzględniają. - Cena polskiego długu już rośnie i już płacimy więcej za jego obsługę, a będziemy jeszcze więcej, przy jednoczesnym spadku wpływy z podatków, bo firmy już przestały działać. Rząd na starcie ogłoszonego programu ma minus kilkadziesiąt, a może nawet 100 miliardów złotych. Tych pieniędzy już nie ma – zauważa Andrzej Sadowski i dodaje, że nie ma możliwości wykreowania tak dużej ilości dodatkowych pieniędzy, jakie zadeklarował rząd.- Zwiększenie długu publicznego, co jest koniecznością, powinno posłużyć do sfinansowania niedoborów w ZUS. Nie będzie pieniędzy na opłacenie zobowiązań, m.in. ZUS i jednocześnie na nadzwyczajne inwestycje. W warunkach skomplikowanych procedur będą one trwały miesiącami z efektami na kolejne miesiące przy zapaści już dziś. Ważne jest wprowadzenie moratorium na wydatki rządowe i skupienie się na tych działaniach, które są niezbędne do utrzymania działalności przedsiębiorstw MMSP – podkreśla Andrzej Sadowski.