Sałek dla "Naszego Dziennika": Las nie jest tylko plantacją

Las nie jest tylko plantacją, a tak może być traktowany w ministerstwie rolnictwa - mówi w czwartkowym wydaniu "Naszego Dziennika" Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy.

Wprowadzenie takiej zmiany zburzyłoby od lat funkcjonujący porządek, zgodnie z którym lasy są częścią resortu środowiska - wskazuje Sałek, na stwierdzenie dziennika, że przesunięcie Lasów Państwowych pod zwierzchnictwo ministerstwa rolnictwa nie jest jeszcze przesądzone; a prezydent nie jest zwolennikiem tych planów.

Według Sałka główny problem związany jest z tym, że - jak podkreśla w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" - blisko 40 proc. powierzchni kraju to obszary Natura 2000. "Zmiany, o których informował premier przy okazji rekonstrukcji rządu, rzeczywiście mogą istotnie zaburzyć porządek, który jest od lat wypracowany, i go zdezorganizować" - mówi gazecie Sałek.

"Las nie jest tylko plantacją, a tak może być traktowany w ministerstwie rolnictwa" - ocenia w rozmowie z dziennikiem prezydencki doradca. Dodaje, że las to przede wszystkim "żywa tkanka, która funkcjonuje swoim życiem, bo to jest przyroda". "Jeśli dziś sadzimy lasy, to faktycznie dopiero w trzecim pokoleniu będziemy mogli korzystać z ich dobrodziejstw" - mówi "Naszemu Dziennikowi".

Zdaniem Sałka, "występuje obawa związana z tym, że lasy w ministerstwie rolnictwa będą traktowane jak plantacje". Zwraca uwagę, że wskutek uwarunkowań unijnych "będzie silny nacisk na to, żeby wydzielić lasy, które mają służyć tylko biernej ochronie przyrody", bo - jak przypomniana w rozmowie z dziennikiem - "jednocześnie cały system ochrony ma zostać w ministerstwach klimatu i ochrony środowiska".