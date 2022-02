Sałek: trzeba zmierzać do tego, by część aktów prawnych z Fit for 55 była przyjmowana jednogłośnie

W unijnym pakiecie Fit for 55 są zapisy, które będą szkodliwe dla polskiego rolnictwa - ocenił w czwartek doradca prezydenta Paweł Sałek. Jego zdaniem, w przypadku co najmniej 5 aktów prawnych, składających się na pakiet, trzeba żądać takiej zmiany, by mogły być przyjmowane jednogłośnie.

"Fit for 55" to ogłoszony w lipcu ub. roku przez Komisję Europejską pakiet propozycji legislacyjnych dostosowujących akty prawne w zakresie klimatu i energii do podwyższonego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. z 40 do 55 proc. - względem poziomu z 1990 r. Będzie on wymagać inwestycji szacowanych na ok. 500 mld euro rocznie do 2030 r. (o 350 mld euro więcej niż w latach 2011-2020).

Sałek podkreślił w czwartek w Polskim Radiu 24, że w pakiecie Fit for 55 są zapisy, które będą szkodliwe dla polskiego rolnictwa. "Wspomnę o sytuacji związanej z inwentaryzacją bydła mlecznego, rzeźnego, trzody chlewnej czy drobiu. To wszystko jest inwentaryzowane. Z tego sektora rolniczego mamy emisję - to jest emisja metanu. Dziś będą nakładane na polski sektor rolny kolejne limity, by zmniejszać emisję gazów cieplarnianych" - stwierdził prezydencki doradca.

Zapytany, jak Polska może się bronić, zażartował, że jednym ze sposobów likwidacji emisji jest likwidacja produkcji. "Ta likwidacja produkcji w wielu obszarach, także przemysłowych coraz bardziej występuje. Będziemy mieli w ciągu dwóch najbliższych miesięcy, do końca marca, bardzo ważny problem z rozliczeniem instalacji, które są objęte EU ETS, bo nadchodzi zamknięcie okresu rozliczeniowego" - powiedział.

Zaznaczył, że obecnie trwają negocjacje dotyczące składającego się z 13 aktów legislacyjnych pakietu Fit for 55. "Ja osobiście uważam, że w niektórych aktach legislacyjnych, w co najmniej 5, trzeba żądać od Komisji Europejskiej, która zaproponowała podstawę prawną do tych aktów, zmiany podstawy prawnej. To dlatego, że niektóre akty prawne, jak dyrektywa ETS, dyrektywa OZE, czy dyrektywa podatkowa tzw. CBAM bezpośrednio wpływają na sprawy związane z bezpieczeństwem energetycznym lub podatkami" - wskazał Sałek.

Wyjaśnił, że jeśli dany akt unijny wpływa na bezpieczeństwo energetyczne danego kraju, to decyzja na poziomie Rady UE musi zapadać jednogłośnie, a nie w głosowaniu większościowym. "Niestety w ostatnich latach mamy do czynienia z tym, że próbuje się Polskę przegłosowywać w ramach głosowania większościowego. Pakiet Fit for 55 to jest poważny problem, bo już za 9 lat mamy zredukować emisję gazów o 55 proc." - zaznaczył.

Doradca prezydenta odniósł się też do środowego wyroku TSUE. Podkreślił, że wyrok jest zawarty na 70 stronach. "Trzeba dokładnie przeczytać ten wyrok, zastanowić się, jakie są tam zapisy i do czego się odnosi ten wyrok. Tam w pierwszej kolejności zapisy są związane z budżetem unijnym, a dziś mamy kilka form ogólnie finansowania wspólnoty europejskiej, czy to ze środków pożyczkowych, dotacyjnych czy pożyczonych na rynkach finansowych" - stwierdził Sałek.

Zauważył, że kolejne obszary pozatraktatowe, które są bezpośrednio przypisane do państw członkowskich, są wprowadzane pod władztwo Brukseli.

Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił w środę wniesione przez Węgry i Polskę skargi dotyczące mechanizmu warunkowości, który uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego.

"Mechanizm ten został przyjęty na właściwej podstawie prawnej, zachowuje spójność z procedurą ustanowioną w art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej i nie przekracza granic kompetencji przyznanych Unii, a także szanuje zasadę pewności prawa" - uznali sędziowie TSUE.

