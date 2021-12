Samar: w listopadzie ponad 20 proc. rdr mniej rejestracji nowych osobówek

W listopadzie br. zarejestrowano w Polsce blisko 38 tys. nowych samochodów osobowych, czyli o 20,28 proc. mniej rdr - podał w czwartek Samar. Instytut prognozuje, że w całym 2021 r. sprzedaż nowych aut osobowych wyniesie 450 tys. sztuk - o 5 proc. więcej rdr.

Dane skumulowane dotyczące sprzedaży nowych samochodów osobowych za jedenaście miesięcy br. w liczbie 476 tys. 952 sztuk wykazują wzrost w 2021 roku o 11,29 proc. rdr - wynika z raportu.

Według Instytutu Samar listopad był piątym z rzędu miesiącem (a szósty w tym roku) spadku sprzedaży rok do roku.

"Tradycyjnie ostatni kwartał roku to okres wzrostu zakupów. W tym roku sprzedaż aut była niższa w listopadzie (podobnie jak w październiku) niż w czerwcu, lipcu czy sierpniu. Tak jak w poprzednich miesiącach, ta sytuacja to w głównej mierze efekt problemów rynku motoryzacyjnego związanych z ograniczeniem dostępności aut. Produkcja niektórych modeli została znacznie ograniczona lub wręcz zastopowana do końca roku. Stan ten jest spowodowany brakiem półprzewodników niezbędnych do wyposażenia współczesnych samochodów" - wskazali eksperci.

Dodali, że wskaźnikiem pokazującym rosnące problemy z dostępnością aut jest zjawisko spadającego reeksportu samochodów osobowych. W tym roku jego udział nie przekroczył w żadnym miesiącu 10 proc. dla samochodów osobowych, a w listopadzie wyniósł około 5 procent.

W listopadzie 2021 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 27,4 proc. Udział firm osiągnął poziom 72,6 proc.

Według Samaru dziesięć z pierwszych piętnastu marek klasyfikowanych na liście rankingowej zanotowało wzrost liczby aut zarejestrowanych w 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, w tym największy - Suzuki o 58,93 proc., najgłębszy spadek zanotowało Renault - 19,45 proc.

Samar prognozuje, że w 2021 roku sprzedaż nowych samochodów osobowych wyniesie 450 tys. sztuk (wzrost o 5 proc.), dla nowych samochodów dostawczych - 72 tys. szt. (wzrost o 20,8 proc.).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl