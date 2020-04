Samar: w pierwszej dekadzie kwietnia br. zarejestrowano o ponad 64 proc. mniej aut niż rok temu

W pierwszej dekadzie kwietnia br. zarejestrowano 6 404 samochody osobowe i dostawcze, czyli o 64,01 proc. mniej niż przed rokiem - podał w środę Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR.

Jak podał Samar, z analizy danych pozyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) wynika, średnio każdego dnia rejestrowano 801 pojazdów. W tym samym czasie w ubiegłym roku średnio dziennie rejestrowano 1 963 aut.

W ciągu pierwszych 10 dni kwietnia zarejestrowano 5 557 samochodów osobowych, co oznacza spadek o 65,21 proc. wobec analogicznego okresu 2019 roku. Średnia dzienna sprzedaż spadła do 695 sztuk vs. 1 728 sztuk rejestrowanych podczas pierwszych 10 dni kwietnia 2019 roku. "Wszyscy czołowi producenci zanotowali spadki" - podał Samar.

Z danych instytutu wynika, że udział osób fizycznych w rejestracjach w omawianym okresie wyniósł 29,1 proc. (1 615 szt., spadek o 65,3 proc.), zaś w przypadku klientów firmowych 70,9 proc. Zarejestrowali oni 3 942 sztuk, czyli 65,2 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku 2019.