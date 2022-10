Samochody używane coraz droższe. Kierowcy pozbywają się elektryków

Rynek motoryzacyjny w Polsce wciąż jest od presją sytuacji gospodarczej i wojny w Ukrainie. Z danych autobaza.pl za III kwartał 2022 roku wynika, że ceny samochodów na rynku wtórnym wciąż rosną. Co ciekawe, widoczny jest trend pozbywania się aut elektrycznych.

W stosunku do II kwartału br. zauważalny jest wzrost liczby dostępnych ofert aut, które są najdroższe – tych o cenie powyżej 100 tys. zł przybyło ponad 10 proc.

Jednocześnie najtańszych pojazdów – z przedziału 5-10 tys. zł – jest o 7 proc. mniej.

Na rynek wtórny w ostatnich trzech miesiącach trafiło więcej samochodów elektrycznych – liczba ofert w III kwartale wzrosła o blisko 10 proc.

Wojna w Ukrainie wciąż widocznie wpływa na polski rynek samochodów używanych. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w II kwartale 2022 r. wywieziono z Polski do Ukrainy 110 tys. pojazdów, czyli tyle, co w całym 2021 r. Wiązało się to z czasowym zniesieniem cła na importowane auta przez rząd wschodniego sąsiada Polski. Może mieć to odzwierciedlenie w liczbie dostępnych ofert pojazdów z przedziału 5-10 tys. zł, czyli tych, które obywatele Ukrainy najchętniej nabywali na eksport.

"Taki drenaż naszego rynku, dotyczący w większości starszych aut, sprawia, że w Polsce cena samochodów rośnie. Widzimy to w naszych danych z III kwartału br. – ofert aut o cenie ponad 100 tys. zł przybyło ponad 10 proc., a warto zaznaczyć, że w tej kategorii cenowej znaczny wzrost wystąpił także w II kwartale – osiągnął wtedy aż 12 proc. Pojazdów z przedziału 5-10 tys. zł jest o 7 proc. mniej, a tych z przedziału 10-25 tys. o 6 proc. mniej. Wiąże się to także z globalnym kryzysem w branży motoryzacji, który jest wypadkową braku półprzewodników i komponentów, co też jest efektem wojny" – tłumaczy Marek Trofimiuk, ekspert autobaza.pl. W naszej branży obserwujemy również brak powakacyjnego wzrostu zainteresowania kupnem samochodu – dodaje.

Wskazówką w temacie mniejszego zainteresowania kupnem auta mogą być niższe nastroje konsumentów niż w normalnych czasach. Według raportu GUS „Koniunktura Konsumencka – sierpień 2022 r.” obecna sytuacja na terytorium Ukrainy w przypadku 12,9 proc. ankietowanych stanowi duże zagrożenie dla ich osobistej sytuacji finansowej. Przeciętne zagrożenie odczuwa 32,1 proc odpowiadających na pytania dotyczące koniunktury konsumenckiej. W takiej sytuacji odłożenie decyzji o poważnym zakupie, jakim jest samochód, nie dziwi, a wręcz jest naturalnym krokiem.

Samochody elektryczne stoją na krawędzi opłacalności

W związku z wysokimi i stale rosnącymi cenami energii elektrycznej Polacy zaczęli obawiać się e-mobilności. Podwyższenie cenników u jednego z liderów operatorów ładowarek powoduje, że korzystanie z auta elektrycznego w trasie jest tak samo kosztowne jak przemieszczanie się samochodem spalinowym.

Ogromne znaczenie ma też zamrożenie cen prądu do 2 000 kWh dla każdego gospodarstwa domowego. Osoby ładujące samochód elektryczny w domu, z pewnością przekroczą ten limit, co dodatkowo obciąży ich budżet. To wszystko może mieć odzwierciedlenie w liczbie ofert samochodów elektrycznych na rynku wtórnym – liczba egzemplarzy „na sprzedaż” w III kwartale wzrosła, w porównaniu do II kwartału, o blisko 10 proc.

"Samochody elektryczne stoją na krawędzi opłacalności i przestają być przyjazne dla portfela. Tak znaczny wzrost liczby ofert elektrycznych aut używanych może oznaczać, że ludzie pozbywają się elektryków z obawy przed jeszcze większymi podwyżkami cen prądu" – mówi Marek Trofimiuk, ekspert autobaza.pl.

Najpopularniejsze roczniki i marki samochodów

Eksperci autobaza.pl przyjrzeli się także najczęściej dostępnym na rynku markom pojazdów z drugiej ręki. W III kwartale 2022 r. ich popularność nie zmieniła się w stosunku do II kwartału. Pierwsze miejsce ponownie zajął Volkswagen, tuż za nim uplasował się Opel, a zwycięską trójkę zamknął Ford. Czwartą najczęściej dostępną marką było BMW, a piątą Audi. Ranking niezmiennie potwierdza zamiłowanie Polaków do niemieckiej motoryzacji.

