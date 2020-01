Samolot LOT poleci w piątek do Pekinu po załogę oraz pasażerów z Polski i UE

Samolot PLL LOT w piątek wyleci z Warszawy do Pekinu, by przywieźć do Polski załogę LOT-u pozostającą w Chinach oraz pasażerów z Polski i Unii Europejskiej, którzy zdecydują się wrócić - poinformowała w piątek spółka.

"Samolot, który wyleci z Warszawy do Pekinu w piątek (31 stycznia br.) przywiezie do Polski członków załogi LOT-u pozostających w Chinach oraz tych pasażerów z Polski i Unii Europejskiej, którzy zdecydują się wrócić do kraju" - poinformowała w komunikacie spółka.

LOT zapewnił, że jest w stałym kontakcie z przedstawicielami rządu przy organizowaniu dodatkowych rejsów dla Polaków, gdy będzie taka potrzeba.