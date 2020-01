Samorząd Bytomia za 5 mln zł kupi dawne mieszkania zakładowe od syndyka upadłej firmy

Samorząd Bytomia zamierza za 5 mln zł kupić ponad sto dawnych mieszkań zakładowych w tym mieście. Po sfinalizowaniu transakcji najemcy mieszkań będą mogli starać się o ich wykup na własność od gminy.

W piątek bytomscy radni zdecydowali o zabezpieczeniu w budżecie miasta pieniędzy na wykup mieszkań od syndyka, zarządzającego majątkiem upadłej firmy Arrada, do której należały dawne zakładowe mieszkania firmy Orzeł Biały.

"Zabezpieczyliśmy w budżecie gminy pieniądze, dzięki którym będzie możliwy wykup lokali po upadłej spółce Arrada" - poinformował prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, podkreślając, iż na decyzję samorządowców w tej sprawie czekało kilkuset mieszkańców miasta - lokatorów sprzedanych wcześniej prywatnemu właścicielowi mieszkań.

Chodzi o 101 mieszkań i trzy budynki, których ostatnim właścicielem była spółka Arrada. Po jej upadłości w 2015 roku mieszkaniami zarządzał syndyk, który ogłosił przetarg na ich sprzedaż. Kupiła je za 5 mln zł osoba prywatna, jednak do 30 dni po podpisaniu przez nowego inwestora umowy gmina ma prawo pierwokupu, z którego zamierza skorzystać. W piątek zagwarantowano środki na ten cel.

Prawo pierwokupu zostało przyznane samorządom Bytomia i Piekar Śląskich przez radę wierzycieli upadłej spółki na wniosek prezydentów obu miast.

Po sfinalizowaniu umowy i przejęciu przez miasto wszystkich lokali i budynków, najemcy mieszkań będą mogli starać się o ich wykup na własność od gminy. W najbliższy wtorek w bytomskim magistracie odbędzie się spotkanie, podczas którego przedstawiciele Urzędu Miasta przedstawią lokatorom postępy prac związane z wykupem przez gminę dawnych zakładowych lokali.

Wcześniej również samorząd sąsiadujących z Bytomiem Piekar Śląskich zdecydował o wykupieniu za ok. 27 mln zł kilkudziesięciu dawnych budynków zakładowych, należących wcześniej do firmy Arrada. Uchroniło to lokatorów ponad 800 mieszkań w dzielnicy Brzeziny Śląskie przed skutkami wykupu nieruchomości przez prywatnego inwestora.

Przed laty były to mieszkania należące do dawnych zakładów górniczo-hutniczych Orzeł Biały, później zostały wykupione przez prywatną firmę. Ostatnim właścicielem była wrocławska spółka Arrada, która przez wiele miesięcy nie odprowadzała należności za obsługę mediów, choć lokatorzy regularnie opłacali czynsze. Ostatecznie sąd ogłosił upadłość Arrady.