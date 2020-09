Samorząd Cieszyna przeciwny zamknięciu Browaru Zamkowego - Grupa Żywiec szuka dla niego nabywcy

Grupa Żywiec zamierza zamknąć Browar Zamkowy w Cieszynie do końca marca 2021 r., jeśli do tego czasu nie znajdzie się nabywca chętny na jego przejęcie. Zamknięciu browaru, mającego ponad 170-letnią tradycję, sprzeciwia się samorząd Cieszyna - burmistrz miasta chce pomóc w znalezieniu inwestora.

"Poinformowaliśmy pracowników Browaru Zamkowego Cieszyn o zamiarze zamknięcia browaru do końca pierwszego kwartału 2021, jeśli do tego czasu nie znajdzie się nabywca zainteresowany przejęciem spółki od Grupy Żywiec. Aktywnie działamy w kierunku sprzedaży i jest naszym priorytetem aby do takiej transakcji doprowadzić" - poinformowała Grupa w czwartkowym oświadczeniu.

Zamiar zamknięcia zakładu przedstawiciele spółki tłumaczą "przeciwnościami rynkowymi, wzmocnionymi dodatkowo przez pandemię". "Segment piw rzemieślniczych, w którym działa browar, został dotknięty przez związane z pandemią ograniczenie sprzedaży w gastronomii oraz zmianę zainteresowań konsumentów ze specjalności w kierunku dużych, znanych marek" - tłumaczy Grupa Żywiec.

Jak czytamy w komunikacie, w związku z "malejącą rentownością rynku piwa oraz wzrostem udziału mniej rentownych kanałów sprzedaży" Grupa Żywiec chce skoncentrować swoje zasoby "na kluczowych obszarach i segmentach wzrostu, rezygnując z części aktywów". Chodzi o aktywa - jak podał firma - którym Grupa nie byłaby w stanie zapewnić niezbędnych inwestycji w przyszłości.

Zaskoczone decyzją Grupy Żywiec są władze Cieszyna. "Nie ukrywam, że ta decyzja jest dla nas zaskoczeniem. Nie mieliśmy świadomości, że w aż tak trudnej sytuacji jest Grupa Żywiec. Czekamy na więcej szczegółów. Decyzja, jak i tłumaczenia, które otrzymaliśmy, są dla nas niejasne. Zapewniam, że nie zostawimy tej informacji bez reakcji" - oświadczyła w czwartek burmistrz miasta Gabriela Staszkiewicz.

Browar Zamkowy w Cieszynie pracuje nieprzerwalnie od 1846 r. Jak wskazała burmistrz, z zakładem związana jest wielka historia wielu pokoleń ludzi, którzy tu pracowali - mieszkańców Cieszyna i regionu. To także ważne miejsce na mapie turystycznej i kulturalnej miasta, ponieważ zabytkowe przestrzenie są areną wielu wydarzeń i imprez.

"To bardzo smutny czas. Jesteśmy zszokowani. Grupa Żywiec podkreśla, że waży piwa z tradycją, a jednocześnie chce zamknąć browar, w którym piwo powstaje według dawnej receptury, który jest perełką w świecie piwowarskim, architektonicznym, wpisuje się w zabytkowy charakter Wzgórza Zamkowego i jest protoplastą browaru w Żywcu" - napisała w oświadczeniu Gabriela Staszkiewicz.

Władze miasta wskazują, iż rozumieją, że epidemia koronawirusa wpływa w tym roku na wyniki finansowe firm - także wielkich koncernów patrzących na bilans zysków i strat globalnie.

"Wydaje nam się jednak, że byłaby to wielka strata, dla Cieszyna, Śląska Cieszyńskiego, pogranicza polsko-czeskiego, gdyby browar miał przestać funkcjonować. Wierzę, że decyzji tej nie zdominuje bezosobowy bilans ekonomiczny, ale zadziała społeczna odpowiedzialność biznesu. Browar Zamkowy jest naszym dziedzictwem" - podsumowała burmistrz, podkreślając, że osobiście zaangażowała się w poszukiwanie inwestora, który doceni wartość tego miejsca i nie pozwoli na jego zamknięcie.

"Wszyscy cieszyniacy wiedzą, że browar był, jest i będzie w mieście. Niech tak zostanie" - zakończyła swoje oświadczenie burmistrz Cieszyna.

Przedstawiciele Grupy Żywiec przyznając, że konieczność sprzedaży lub zamknięcia Browaru Zamkowego w Cieszynie jest trudna także dla Grupy. "Jest to dla nas trudny proces, zważywszy na pracowników jak i na dziedzictwo browaru w Grupie Żywiec i w rozwoju piwowarstwa. Będziemy go prowadzić z pełnym szacunkiem i w dialogu z pracownikami i związkami zawodowymi" - zapewniają władze spółki.

Browar w Cieszynie został wybudowany na wzgórzu zamkowym przez arcyksięcia Albrechta Fryderyka Habsburga. Lokalizacja ta uznawana jest za miejsce założenia Cieszyna - jednego z najstarszych miast na Śląsku. Ponieważ wzniesiono go w sąsiedztwie habsburskiego zamku (dokładnie − na północnych fundamentach jego obwarowań), przylgnęła do niego nazwa "Zamkowy". Po II wojnie światowej browar został włączony w struktury Bielskich Zakładów Piwowarsko-Słodowniczych, a z czasem Zakładów Piwowarskich w Żywcu.

W 2015 r. Bracki Browar Zamkowy został wydzielony z Grupy Żywiec jako niezależny podmiot biznesowy i zmienił nazwę na Browar Zamkowy Cieszyn. Na rynku pojawiła się wówczas seria piw w różnych stylach pod marką Cieszyńskie.