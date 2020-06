Samorząd Gliwic deklaruje wsparcie dla kopalni Sośnica

Samorząd Gliwic deklaruje wsparcie dla działającej w tym mieście kopalni Sośnica, licząc, że decyzje o jej przyszłości będą podejmowane wyłącznie w oparciu o argumenty merytoryczne. Zatrudniający ok. 2 tys. osób zakład zmaga się obecnie z epidemią koronawirusa - zachorowało 460 pracowników kopalni.

W ostatnim czasie prezydent Gliwic Adam Neumann oraz przewodniczący gliwickiej Rady Miasta Marek Pszonak spotkali się z dyrektorem kopalni oraz przedstawicielami największych działających w niej związków zawodowych. Rozmawiano m.in. o problemach górników objętych kwarantanną i testami na obecność koronawirusa, wpływie sytuacji epidemicznej na pracę kopalni oraz perspektywach, jakie stoją przed zakładem.

Kilka lat temu kopalnia Sośnica znalazła się na liście kopalń, których majątek - po wygaszeniu produkcji węgla - miał trafić do likwidacji w Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Zakład zrealizował jednak plan naprawczy i osiągnął zysk, pozostając dzięki temu w strukturach Polskiej Grupy Górniczej.

Dyrekcja kopalni zapewnia, że zakład ma plany, które powinny zapewnić możliwość rentownego działania przez wiele kolejnych lat - to ważne w kontekście sygnałów o kryzysie branży wydobywczej w Polsce i możliwej likwidacji niektórych kopalń.

"Spotkania z dyrekcją kopalni z przedstawicielami związków zawodowych upewniają mnie w przekonaniu, że zakład jest w dobrej sytuacji ekonomicznej i ma perspektywy na wiele lat działalności. To dobra wiadomość dla Gliwic. Z pewnością będziemy patrzeć na ręce krajowych polityków, aby decyzje o przyszłości gliwickiej kopalni były podejmowane wyłącznie w oparciu o argumenty merytoryczne" - skomentował prezydent Gliwic Adam Neumann, cytowany w poniedziałkowej informacji Urzędu Miasta.

Kopalnia Sośnica zatrudnia ok. 2 tys. pracowników, a kolejne tysiące etatów istnieje w firmach z nią powiązanych. Węgiel z tej kopalni jest transportowany taśmociągiem do gliwickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, które zapewnia ciepło systemowe w mieście. "Sośnica to jeden z największych gliwickich pracodawców. Dostawy węgla z naszej kopalni są również strategicznie ważne dla gliwickiej ciepłowni" - podkreślił prezydent miasta.

W ocenie gliwickich samorządowców, sytuacja górniczych rodzin objętych kwarantanną, mimo że ciągle trudna, sukcesywnie się poprawia. Skutki epidemii mogą dotykać jednak nie tylko indywidualnych pracowników, ale również cały zakład.

"Gliwicki samorząd pięć lat temu bardzo aktywnie zaangażował się w obronę kopalni. Miasto zleciło wtedy ekspertyzę, która pokazała, że kopalnia może być rentowna. Ówczesny prezydent, obecnie senator Zygmunt Frankiewicz przekonywał ministrów wynikającymi z niej argumentami, które są ciągle aktualne" - przypomniał przewodniczący gliwickiej rady Marek Pszonak.

Przedstawiciele związków oraz władz miasta umówili się na stałą wymianę informacji dotyczących sytuacji górników i całego zakładu oraz zobowiązali się do współpracy w działaniach na rzecz jego przyszłości.

Podczas niedawnego spotkania związkowcy z kopalni Sośnica przekazali samorządowcom sygnały dotyczące osób, które przez wiele dni nie mogą doczekać się na powtórne badanie na obecność Sars-CoV-2, będące warunkiem zakończenia kwarantanny, a także o zastrzeżeniach górników do pracy inspekcji sanitarnej w Gliwicach. Przedstawiciele samorządu deklarowali wsparcie dla działań sanepidu, choć zastrzegali, że nie jest on służbą miejską, ale podlega władzom wojewódzkim.

"Niemniej, miasto od samego początku kryzysu wspiera jak może funkcjonowanie sanepidu i robi wszystko co może, żeby skrócić czas oczekiwania na badania. Służy temu opłacany przez miasto wymazobus czy organizowane przy siedzibie szpitala miejskiego punkty pobierania próbek w formule drive-thru" - podał w poniedziałek Urząd Miasta w Gliwicach.