Samorząd Katowic skonsultował m.in. z mieszkańcami planowane zmiany w polityce parkingowej

Planowane zmiany w polityce parkingowej w centrum Katowic skonsultował z mieszkańcami, firmami i instytucjami lokalny samorząd. Miasto m.in. zamierza wprowadzić śródmiejską strefę płatnego parkowania. Uczestnicy konsultacji opowiedzieli się za najniższymi proponowanymi cenami.

W piątkowej informacji katowicki samorząd przypomniał, że od kilku lat wdraża nową politykę transportową, której głównym celem jest ograniczenie ruchu kołowego w śródmieściu i okolicznych dzielnicach. Ma to prowadzić do upłynnienia ruchu pojazdów, umożliwienia szybszego znalezienia miejsca do parkowania i ułatwienia parkowania mieszkańcom centralnej części miasta.

Magistrat wymienił, że w ostatnich trzech latach oddał do użytku trzy centra przesiadkowe i nowy dworzec autobusowy, w latach 2015-20 utworzył ponad 30 km dróg rowerowych i kupił 135 autobusów, w tym elektryczne. Od 2015 r. w centrum obowiązuje Strefa Tempo 30, w ub. roku umożliwiono płatności mobilne za parkowanie, a w tym roku wprowadzono abonamenty parkingowe dla mieszkańców.

W maju br. miasto podwyższyło też stawki za parkowanie w Śródmieściu, wyrównując je do tych, które obowiązywały już w podstrefie Ceglana - Wita Stwosza. Pozostawienie samochodu w płatnej strefie na cały dzień to obecnie koszt 25,80 zł (dotąd 17,20 zł). Pierwsza godzina parkowania kosztuje 3 zł, druga 3,6 zł, trzecia 4,2 zł i każda kolejna - 3 zł.

Kolejnym krokiem ma być powiększenie strefy płatnego parkowania i podwyżka opłat. "Nasze propozycje postanowiłem szeroko skonsultować z mieszkańcami, instytucjami i przedsiębiorcami. Dziękuję mieszkańcom za tak duży odzew w tej sprawie. Wyniki konsultacji będą dla nas ważnym czynnikiem, który będziemy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji" - zadeklarował prezydent Katowic Marcin Krupa.

Konsultacje odbyły się w drugiej połowie czerwca br. Elektroniczne ankiety wypełniło blisko 1,3 tys. mieszkańców, 57 przedstawicieli z firm oraz 7 reprezentantów instytucji zlokalizowanych w śródmieściu. W konsultacjach =najchętniej brali udział mieszkańcy osiedla Paderewskiego - Muchowca, Śródmieścia i Koszutki, którzy stanowili łącznie ponad 63 proc. respondentów.

W ankiecie znajdowała się m.in. mapa obszaru objętego analizami parkingowymi z propozycją podziału na 42 podobszary (sektory ulic). Pojawiły się tam: Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania (czyli ścisłe centrum miasta), poszerzona Strefa Płatnego Parkowania (czyli obszar otaczający ścisłe centrum miasta) oraz tereny wyłączone ze Strefy Płatnego Parkowania.

Wypełniający ankietę mogli zmieniać proponowane rozwiązania dla każdego sektora na inne - w tym oznaczające bezpłatne parkowanie. W ankiecie znalazły się też pytania o stawki za parkowanie w wytyczonych strefach, sposób naliczania opłat za krótkie parkowanie (poniżej 1 godziny) oraz godziny poboru opłat. Istniała możliwość wskazywania dodatkowych uwag i propozycji.

"Propozycja miasta w zakresie powiększenia obszaru płatnego parkowania i zdefiniowania dwóch różnych stref znalazła uznanie zdecydowanej większości mieszkańców. Dla poszczególnych sektorów poziom poparcia wyniósł od 75 proc. (sektor obejmujący ul. Sowińskiego i Graniczną) do 97 proc. (sektory obejmujące Plac Wolności oraz kwartał ulic 3 Maja/św. Jana/Dworcowa/Matejki )" - zrelacjonował sekretarz miasta Maciej Stachura.

Dodał, że w zakresie stawek opłat mieszkańcy otrzymali kilka propozycji z uwzględnieniem maksymalnych, wynikających z ustawy. Większość opowiedziała się za najniższymi spośród proponowanych kwot.

63 proc. uczestników badania uznało, że stawka za pierwszą godzinę parkowania w Strefie Płatnego Parkowania powinna wynosić 3,60 zł, 4 zł za drugą godzinę i 4,80 zł za trzecią godzinę. Dla Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania mieszkańcy wybrali wariant, w którym pierwsza godzina parkowania kosztuje 5 zł, druga 6 zł, a trzecia 7 zł.

39 proc. respondentów określiło preferowany czas poboru opłat za postój w godz. od 7 do 16, a 31 proc. wolałoby odpłatność w godzinach od 8 do 17. Proponowano też możliwość pobierania opłat za tzw. "krótki postój" - 70 proc. pytanych wskazało określiło jego optymalny czas na 30 minut.

Wyniki konsultacji mają być analizowane przez powołany w ub. roku międzywydziałowy zespół pracowników urzędu, a efektem mają stać się rekomendacje dla prezydenta miasta w zakresie możliwych do wprowadzenia zmian. Propozycja prezydenta Katowic ws. zasad funkcjonowania obszaru płatnego parkowania ma zostać przedstawiona radnym w formie projektu uchwały pod koniec tego roku.

Niezależnie od kwestii opłat, wiosną br. samorząd Katowic rozpoczął akcję na rzecz prawidłowego parkowania w przestrzeni miasta. Obejmuje ona edukowanie, karanie opornych oraz punktową rewitalizację 22 rozjeżdżonych zieleńców.

