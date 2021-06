Samorząd Rybnika zamierza wspierać rozwój nowoczesnych usług dla biznesu

Samorząd ok. 130-tysięcznego Rybnika, kojarzonego dotąd głównie z górnictwem i przemysłem, zamierza wspierać rozwój nowoczesnych usług dla biznesu, licząc na przyciągnięcie do miasta inwestorów z tego sektora. Eksperci potwierdzają, że potencjał rybnickiego rynku biurowego będzie rosnąć.

"Miasto przygotowuje kolejne nieruchomości dla potencjalnych inwestorów. Naprzeciwko K1 (nowego 12-kondygnacyjnego biurowca - PAP) do końca roku zmieniany jest plan zagospodarowania przestrzennego, który umożliwi w przyszłości powstanie kolejnej inwestycji z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Rozmawiamy z właścicielami nieruchomości na tym obszarze, mamy sygnał o gotowości realizacji inwestycji pod konkretnych najemców" - poinformował w środę prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Wybudowany w ostatnim czasie w centralnej części miasta, przy Placu Armii Krajowej, biurowiec K1 ma powierzchnię 11 tys. m kw. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem korporacyjnych najemców - swoje biura mają tu m.in. ING Bank Śląski, FireUp Software i bank PKO BP. W bezpośrednim sąsiedztwie biurowca powstaną dwa kolejne obiekty oferujące nowoczesną powierzchnię biurową. Pierwszy z nich jest w końcowej fazie inwestycji, realizowanej na potrzeby firmy z branży IT.

W zaprezentowanym w środę raporcie pt. "Kierunek-Rybnik" eksperci firmy doradczej Colliers oraz ABSL - Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych i Grupy Adecco przeanalizowali potencjał inwestycyjny Rybnika i otaczającej miasto aglomeracji, uwzględniając dostęp do coraz lepiej wykwalifikowanej kadry, a także rozwój rynku nieruchomości biurowych.

Jak wynika z raportu, obecnie Rybnik oferuje największe zasoby całkowitej powierzchni biurowej w związanej z miastem aglomeracji, w wysokości 27 tys. m kw. w ośmiu biurowcach. Większość budynków biurowych znajduje się w centralnej części miasta - śródmieściu oraz w dzielnicach Rybnik-Północ, Paruszowiec-Piaski, Smolna i Zamysłów. Oprócz biurowca K1 i dwóch innych obiektów w pobliżu, eksperci rynku zwracają też uwagę na Park Biznesu Ballyvesey nieopodal rybnickiej elektrowni, oferujący 3,1 tys. m kw. powierzchni biurowo-magazynowej, z której korzystają już m.in. Coca-Cola HSBC, Beghelli i Nexum.

"W związku z rosnącą aktywnością firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, które rozszerzają swoją działalność i zatrudniają nowych pracowników, możemy spodziewać się w Rybniku większego popytu na powierzchnię biurową. Prognozujemy, że przełoży się to na systematyczny wzrost inwestycji biurowych w mieście" - oceniła w środę dyrektor regionalna Colliers w Katowicach Barbara Pryszcz.

Tzw. BSS, czyli sektor usług biznesowych, to silnie rozwijająca się gałąź gospodarki. Obejmuje przede wszystkim outsourcing procesów biznesowych świadczonych dla klientów zewnętrznych, outsourcing IT, badania i rozwój (R&D), centra usług wspólnych (usługi kadrowe, HR, księgowość, informatyka) dla grupy organizacji. Rybniccy samorządowcy liczą na przyciągnięcie do miasta firm z tej branży.

"Lokalizacja Rybnika pomiędzy silnymi ośrodkami, jakimi są Katowice i czeska Ostrawa, a także bardzo dobrze rozwinięta sieć drogowa i kolejowa, powodują, że miasto ma dostęp do ok. 3,5 mln potencjalnych pracowników i partnerów biznesowych, którzy są w stanie dojechać do miasta w czasie krótszym niż godzina. Takie położenie sprzyja dynamice rozwoju, a bliskość granicy z Czechami oraz bliskość większych ośrodków miejskich wymusza konkurencyjność" - ocenił prezydent miasta.

Samorządowcy planują m.in. inwestycje w nowe parkingi (w tym wielopoziomowy na 400 miejsc) oraz zmiany w układzie drogowym i organizacji ruchu. Celem miasta jest wyłączenie ruchu samochodowego w pobliżu Placu Armii Krajowej oraz stworzenie zielonej przestrzeni między powstającymi budynkami biurowymi. Jeszcze w tym roku ma być ogłoszony konkurs architektoniczny na zagospodarowanie tego terenu.

Rybnik należy do największych i najludniejszych miast w woj. śląskim. To główny ośrodek aglomeracji zamieszkiwanej przez ponad 600 tys. osób, do której zaliczają się też Jastrzębie-Zdrój, Żory, Racibórz i Wodzisław Śląski. Tym samym aglomeracja rybnicka jest drugim co do wielkości zespołem miejskim Śląska i znajduje się w pierwszej dziesiątce największych aglomeracji miejskich w Polsce. W aglomeracji rybnickiej działa osiem uczelni wyższych.

