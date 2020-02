Samorząd Wadowic kupił już większość działek pod przyszłą obwodnicę

Wadowice zakupiły już większość działek, na których powstanie obwodnica miasta. Burmistrz Bartosz Kaliński poinformował w środę, że kupiono już ponad 3,26 ha powierzchni, co kosztowało 780 tys. zł. Do wykupu pozostało jeszcze 80 arów. Budowa ma ruszyć w 2024 r.

Wadowicka inwestycja została ujęta w rządowym programie budowy 100 obwodnic. "Dzięki temu południowa obwodnica miasta w ciągu dk 28 zostanie wybudowana w całości z budżetu państwa za blisko 70 mln zł. Będzie to droga klasy Główna Przyspieszona ze średnią prędkością 80 km na godz. Po stronie samorządu Wadowic stoi jedynie przygotowanie zadania, co będzie kosztowało nas ok. 4 mln zł" - powiedział Bartosz Kaliński.

Burmistrz przypomniał, że jesienią ub.r. podpisał w tej sprawie porozumienie z GDDKiA. "Po podpisaniu od razu przystąpiliśmy do przygotowania zadania. W ekspresowym tempie udało nam się wykupić już ponad 3,26 ha powierzchni, co kosztowało nas niespełna 780 tys. zł. Do wykupu pozostało nam jeszcze tylko 80 arów, a wkrótce ogłaszamy przetarg na projekt" - powiedział Kaliński.

Tomasz Mamcarczyk z wadowickiego magistratu zaznaczył, że przygotowanie zadania jest pierwszym etapem inwestycji. Leży on po stronie samorządu. "Składa się na niego opracowanie dokumentacji projektowej dla całości przedsięwzięcia oraz uzyskanie ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Do zadań gminy, zgodnie z podpisanym dokumentem, należy również trwający właśnie wykup działek i wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na mocy decyzji ZRID. Budowa obwodnicy ma się rozpocząć w 2024 r." - powiedział.

Rządowy program 100 obwodnic określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. Wskazuje też źródła finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji przez GDDKiA. Powstać mają obwodnice o łącznej długości 820 km. Koszt realizacji szacowany jest na ok. 28 mld zł. Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.