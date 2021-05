Samorząd Warmii i Mazur chce uruchomić pilotażowe połączenia autobusowe

Cztery pilotażowe połączenia autobusowe chce uruchomić samorząd woj. warmińsko-mazurskiego; tegoroczny koszt ich uruchomienia to 1,3 mln zł. Marszałek województwa złożył we wtorek wniosek do wojewody o współfinansowanie przedsięwzięcia z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Podczas konferencji prasowej marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin powiedział, że uruchomienie czterech połączeń to próba wypełnienia luk w siatce komunikacyjnej w regionie. Wskazał, że tegoroczny koszt pilotażowych połączeń wynosi ok. 1,3 mln zł, z czego 550 tys. zł ma pochodzić z budżetu województwa, a ok. 767 tys. zł - z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Jak dodał, połączenia mają zwiększyć możliwości dojazdu do miejscowości, które są węzłami komunikacyjnymi, w których pasażer może się przesiąść do innego środka komunikacyjnego. Chodzi także o zapewnienie dojazdu mieszkańcom do miejscowości, do których nie można dojechać obecnie pociągiem, bo trwają roboty na liniach kolejowych.

Wskazał, że połączenia pilotażowe będą tak zorganizowane, by można je "dowiązać" do innych realizowanych przez komercyjnych przewoźników autobusowych czy do połączeń kolejowych.

Te cztery proponowane linie autobusowe to połączenia: Braniewo-Orneta (47 km, szacunkowy koszt uruchomienia do końca roku wynosi 300 tys. zł, Gołdap-Olecko-Ełk (74 km, koszt 475 tys. zł), połączenie Iława-Lubawa-Nowe Miasto Lubawskie przez Mortęgi (37 km, koszt to 240 tys. zł) oraz Węgorzewo-Giżycko przez Harsz, Pozezdrze i Kruklanki (41 km, koszt do końca roku 260 tys. zł).

"Liczymy, że po dofinansowaniu przez wojewodę, autobusy zaczną dowozić pasażerów od 1 lipca" - podkreślił i wskazał, że z komunikacji będą wówczas mogli skorzystać także turyści w czasie sezonu wakacyjnego.

Podał, że na każdej linii uruchomione zostałyby trzy pary połączeń autobusowych. Średni koszt 1 wozokilometra oszacowano na 5 zł. Samorząd liczy, że 3 zł do każdego wozokilometra przekaże wojewoda warmińsko-mazurski z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

"To współfinansowanie warunkuje uruchomienie połączeń. Chcemy przyzwyczaić mieszkańców, pasażerów do korzystania z linii publicznej samorządu województwa. Jeśli się sprawdzi, to będziemy rozważać dalszą współpracę z wojewodą, poszerzając usługi przewozowe - ocenił marszałek Brzezin.

