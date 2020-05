Samorząd woj. śląskiego: Koleje Śląskie pozostaną priorytetowym przewoźnikiem

Samorząd woj. śląskiego zamierza rozwijać przewozy kolejowe w regionie; Koleje Śląskie pozostaną ich priorytetowym operatorem – przekazał w środę urząd marszałkowski. To komentarz do zapowiedzi utworzenia przez Polregio zakładu tej spółki w Częstochowie.

Jak powiedział PAP w środę rzecznik urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego Sławomir Gruszka, region ten zamierza koncentrować się na działalności Kolei Śląskich. "Na pewno Koleje Śląskie są priorytetowym przewoźnikiem w woj. śląskim szczególnie, że przed nami trudny czas dotyczący finansów, przychodów na kolei. To teraz główne wyzwanie" - zadeklarował rzecznik.

Gruszka przypomniał, że corocznie zarząd woj. śląskiego dotuje regionalne przewozy kolejowe na podstawie wieloletnich umów na poziomie co najmniej 180 mln zł (przy udziale środków Funduszu Kolejowego); z czego ok. 40 mln zł co roku trafia do Polregio, a w tym roku dla Kolei Śląskich zaplanowano pierwotnie ok. 160 mln zł.

Rzecznik zaznaczył też, że ostatnio do urzędu marszałkowskiego nie dotarło żadne pismo Polregio na temat rozszerzenia współpracy. "Jesteśmy zadowoleni z obecnego jej zakresu. Jeśli będzie jakaś oferta, ona musi w świecie samorządowym zostać wyrażona w oficjalnym piśmie" - zastrzegł Gruszka.

"Dla nas inwestowanie w transport kolejowy jest priorytetem; zwiększane jest zaangażowanie w Koleje Śląskie. Zaangażowanie w Polregio jest utrzymywane, bo ta spółka też obsługuje linie, z których korzystają mieszkańcy" - dodał rzecznik.

We wtorek po południu przedsiębiorstwo Polregio (dawniej Przewozy Regionalne), będące największym krajowym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym zapowiedziało, że utworzy w woj. śląskim swój "śląski zakład" - z siedzibą w Częstochowie. Zarząd Polregio powołał też już pełnomocnika ds. utworzenia nowego zakładu.

"Rosnący potencjał woj. śląskiego w zakresie transportu kolejowego oraz nasza współpraca z woj. śląskim, oparta o umowę dziesięcioletnią, która jest pierwszą umową zawartą na tak długi okres czasu w historii spółki, pozwalają nam na zwiększenie zaangażowania Polregio w organizację transportu kolejowego w regionie dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla pasażerów" - oświadczył, cytowany w komunikacie Polregio, prezes tej spółki Krzysztof Zgorzelski.

Polregio obsługuje w woj. śląskim niektóre tzw. połączenia stykowe (przekraczające granice regionów): z Częstochowy, Gliwic, Katowic, Chałupek i Raciborza oraz z Czechowic-Dziedzic i Bielska-Białej. Jedyną dalszą relacją przecinającą centrum województwa są pojedyncze kursy z Chałupek i Wodzisławia Śląskiego do Krakowa i Tarnowa oraz z Katowic do Rzeszowa.

Dominującym przewoźnikiem na terenie woj. śląskiego są Koleje Śląskie; które operują na wszystkich trasach w obrębie regionu i na niektórych połączeniach stykowych.

Obsługę kolejowych przewozów pasażerskich w woj. śląskim ten należący do regionalnego samorządu operator przejął w grudniu 2012 r. W całym 2019 r. przewiózł ponad 20 mln osób, przejeżdżając łącznie ponad 7,4 mln km. Na ten rok założono pierwotnie wykonanie pracy przewozowej na poziomie 8,2 mln km. Tabor KŚ to ponad 60 pojazdów, roczny budżet spółki przekracza 200 mln zł.

Od 2016 r. obowiązuje wieloletnia umowa woj. śląskiego z Kolejami Śląskimi, zakładająca roczną dotację do wykonywanych przez nie przewozów kolejowych w regionie na poziomie ok. 140 mln zł. W 2018 r. zarząd woj. śląskiego aneksował tę umowę, m.in. wydłużono termin jej obowiązywania z 31 grudnia 2025 r. - do 31 grudnia 2030 r.

W tegorocznym pierwotnym budżecie woj. śląskiego na organizację pasażerskich przewozów kolejowych przez Koleje Śląskie i Przewozy Regionalne zaplanowano ok. 195 mln zł. W tej kwocie 1,2 mln zł pochodzi z Rybnika i Wodzisławia Śląskiego oraz 6 mln zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - na dodatkowe kursy KŚ w ich obrębie, a także 5,7 mln zł z Funduszu Kolejowego na remonty taboru.

Dzieląc w kwietniu br. ubiegłoroczną nadwyżkę budżetową, Sejmik Woj. Śląskiego skierował do Kolei Śląskich dodatkowe 7,5 mln zł (5,5 mln zł dotacji do przewozów oraz 2 mln zł na utrzymanie taboru).