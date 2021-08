Samorząd woj. warmińsko-mazurskiego chce reaktywować kolej od Czerwonki do Orzysza

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego z programu Kolej+ chce zmodernizować i reaktywować linię kolejową nr 223 od Czerwonki przez Biskupiec, Mrągowo i Mikołajki do Orzysza. Marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał w środę umowę ws. opracowania jej dokumentacji.

Dokumentacja modernizacji linii kolejowej nr 223 Czerwonka - Biskupiec - Mrągowo - Mikołajki - Orzysz będzie kosztować 860 tys. zł. Dokument ma być gotowy do października.

Jak podało biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Olszynie, wykonanie tej dokumentacji "jest wstępem do realizacji projektu zakwalifikowanego do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku. Jego wartość wynosi 535 mln zł".

W ocenie Brzezina aby zrealizować tę inwestycję, potrzeba zaangażowania finansowego samorządów, przez teren których przebiega linia kolejowa.

Linia 223 jest zamknięta dla ruchu pasażerskiego od 2010 roku.

