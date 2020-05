Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego liczy na wsparcie rządowe dla portu lotniczego Olsztyn-Mazury

Marszałek warmińsko-mazurski Gustaw Brzezin poinformował, że liczy na wsparcie rządowe dla portu lotniczego Olsztyn- Mazury. Przymusowy postój z powodu pandemii koronawirusa sprawia, że koszt miesięczny utrzymania lotniska, wynoszący 2 mln zł, jest ponoszony w całości przez samorząd województwa.

"Słyszymy o możliwości odblokowania ruchu krajowego a to oznacza, że sytuacja na lotniskach się poprawi. Z lotniska regionalnego Olsztyn -Mazury krajowe loty przed +zamrożeniem+ były realizowane do Krakowa. Obecnie przed wznowieniem lotów trzeba wprowadzić szereg procedur i wyposażyć port lotniczy w odpowiednie środki i sprzęty zabezpieczające"- powiedział marszałek województwa Marek Brzezin.

Wskazał, że nie ma informacji, by przewoźnicy chcieli się wycofać, choć sytuacja zarówno na regionalnych jak i dużych lotniskach jest trudna. Z powodu obecnej sytuacji finansowej w porcie Olsztyn Mazury nie planuje się żadnych inwestycji. Dodał, że samorząd województwa, dokłada do działalności operacyjnej lotniska od 12 do 15 mln zł rocznie.

Jak podkreślił, samorząd województwa stara się o pomoc rządową skierowaną do portów regionalnych. Wiceminister infrastruktury Marcin Horała mówił w piątek, że resort przygotował projekt rozporządzenia zapewniający dodatkowe wsparcie dla portów lotniczych w ramach rozwiązań tarczy antykryzysowej. Zgodnie z nim 14 lotnisk otrzyma dotację. Łącznie na ten rok jest przewidziane ok. 142 mln zł.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia, które określa wykaz lotnisk użytku publicznego, na których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej, oraz wymagania, których spełnienie potwierdza taką gotowość.

Marszałek Brzezin wskazał, że lotnisko Olsztyn-Mazury można oceniać nie tylko w wymiarze regionalnym. Odbywa się na nim nie tylko ruch samolotów cywilnych, ale korzystają z niego także żołnierze NATO.

Z lotniska Olsztyn Mazury były realizowane do czasu zawieszenia ruchu loty rejsowe do Londynu (Luton i Standsted) oraz Dortmundu a także do Krakowa.

Po odmrożeniu lotnisk, loty w tych kierunkach mają być wznowione.

Jak podał port lotniczy Olsztyn Mazur, w kwietniu obsłużono w nim 193 pasażerów. To spadek w porównaniu do kwietnia 2019 roku o 98,3 proc. Jedynymi pasażerami lotniska byli żołnierze Rumuńskich Sił Powietrznych, wspierający polskich żołnierzy na wschodniej flance NATO.