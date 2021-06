Samorządowcy: potrzebne usprawnienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Proces wdrażania uruchamianej z początkiem lipca Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) wymaga usprawnienia - wskazują śląscy samorządowcy, którzy we wtorek wystąpili w tej sprawie do ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina. Postulują m.in. uruchomienie specjalnej infolinii.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) ma działać od 1 lipca. Oznacza to nowe obowiązki dla właścicieli lub zarządców budynków i lokali. Każdy właściciel lub zarządca, posiadający źródło ciepła o mocy do 1 MW, będzie musiał złożyć specjalną deklarację. Dla już istniejących budynków na jej złożenie będzie 12 miesięcy, dla nowo powstałych - 14 dni.

W skierowanym do resortu rozwoju wystąpieniu samorządowcy skupieni w Śląskim Związku Gmin i Powiatów (ŚZGiP) wskazali na potencjalne trudności we wdrażaniu nowych przepisów. Związek jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce - zrzesza 141 jednostek samorządu z woj. śląskiego, w tym wszystkie miasta na prawach powiatu.

"Proponujemy, aby Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) uruchomił specjalną, dedykowaną infolinię (przynajmniej dwa numery dla każdego województwa), dzięki której mieszkańcy będą mogli uzyskać stosowne informacje bezpośrednio u odpowiedzialnych za utworzenie i działanie bazy przedstawicieli GUNB. Jednocześnie, podobnie jak w programie Czyste Powietrze, powinny zostać uruchomione specjalne infolinie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzających dane do CEEB" - wskazują śląscy samorządowcy.

Ich zdaniem, prowadzone obecnie przez GUNB szkolenia dotyczące nowej ewidencji odbywają się "zdecydowanie zbyt późno, by dało się w pełni profesjonalnie przygotować urzędników do prawidłowej obsługi CEEB".

"Samo szkolenie kładzie nacisk wyłącznie na aspekty praktyczne, dotyczące zasilania bazy; jest zbyt syntetyczne i prowadzone dla zbyt dużej grupy uczestników (jednocześnie dla ok. 400 osób). W rezultacie, uczestnicy szkolenia dla gmin z woj. śląskiego nie uzyskali odpowiedzi na zadane w jego trakcie pytania. Przedstawiciele gmin członkowskich Związku odnieśli również wrażenie, że prezentowana podczas szkolenia baza danych nie była wersją finalną - niektóre funkcjonalności nie uruchamiały się w trakcie minipokazu" - czytamy w stanowisku Związku.

Przedstawiciele ŚZGiP wskazują także, że samorządy nie otrzymują dodatkowych środków w związku z prowadzeniem ewidencji. Według GUNB, jest tak dlatego, że nałożony na gminy obowiązek inwentaryzacji wynika z programów ochrony powietrza. Jednak według samorządów skupionych w Związku, w woj. śląskim taki obowiązek nie wynika z programu ochrony powietrza. Ponadto na potrzeby wprowadzania deklaracji do ewidencji gminy miały otrzymać tablety z dostępem do internetu i funkcją druku, których dotąd nie dostały. "Apelujemy o jak najszybsze przekazanie do samorządów gminnych tych urządzeń" - napisano w wystąpieniu.

Wątpliwości samorządów budzi także to, iż w CEEB istnieje możliwość wpisywania w kluczowych polach informacyjnych danych w postaci opisu tekstowego. "Takie rozwiązanie jest niedopuszczalne: zebrane w ten sposób dane, w szczególności dla budynków wielorodzinnych, będą bezużyteczne" - uważają przedstawiciele śląskich gmin i powiatów, którzy postulują usprawnienie procesu wdrażania Ewidencji.

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków wprowadzono Ustawą z 28 października 2020 r. W deklaracji, którą będą musieli złożyć właściciele lub zarządcy budynków, trzeba podać m.in. informację o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw (do 1 MW) oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl