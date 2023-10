Samorządy woj. śląskiego uaktualniły wspólne zasady wdrażania uchwały antysmogowej

Obowiązujące od dwóch lat wspólne zasady wykonywania obowiązków gmin, wynikających z tzw. uchwały antysmogowej woj. śląskiego zaktualizował zespół powołany przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów. Chodzi np. o egzekwowanie obowiązku wymiany pieców, w tym kryteria zawieszania sankcji.

W czwartek w Sali Sejmu Śląskiego Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów (ŚZGiP) zorganizowały konferencję poświęconą realizacji zapisów tzw. uchwały antysmogowej w woj. śląskim. Uchwała obowiązuje od 2017 r.; zgodnie z nią m.in. do końca 2023 r. wymienione mają zostać kotły węglowe wyprodukowane w latach 2007-12.

Po wskazanych uchwałą terminach eksploatacja zabronionych uchwałą kotłów staje się wykroczeniem z art. 334 Prawa ochrony środowiska. Policjanci, strażnicy gminni czy inspektorzy ochrony środowiska mogą nakładać mandaty za niestosowanie się do zakazu, a upoważnieni pracownicy prezydentów, wójtów, burmistrzów - kierować do sądów wnioski o ukaranie.

Samorządy mają też uprawnienie do wszczynania z urzędu postępowania ws. negatywnego oddziaływania na środowisko i - docelowo - wydawania decyzji o zakazie użytkowania instalacji, a w razie niezastosowania się do zakazu - nałożenia grzywny.

Pierwszym wskazanym w uchwale terminem wymiany pieców była końcówka 2021 r. Wiosną 2021 r. ŚZGiP powołał zespół, który wypracował ujednolicone zasady wdrażania antysmogowego prawa. W skład gremium weszli przedstawiciele gmin Związku (w tym straży miejskich), lokalnych alarmów smogowych, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla czy przedstawiciela marszałka woj. śląskiego.

Jak powiedział w czwartek przewodniczący ŚZGiP, prezydent Rybnika Piotr Kuczera, wypracowane do października 2021 r., dotychczas stosowane rekomendacje przysłużyły się m.in. ujednoliceniu sposobu prowadzenia kontroli, ale też popularyzacji samej idei uchwały antysmogowej.

"Pierwsze efekty są. Na przykładzie Rybnika to przeszło 15 tys. pieców wymienionych w domkach jednorodzinnych, ale też praktyczna współpraca pomiędzy instytucjami: strażami gminnymi i miejskimi, urzędem marszałkowskim i gminami, powiatami - ten projekt jest platformą wymiany informacji, wymianą dobrych praktyk i problemów" - wskazał Kuczera.

Ocenił, że w kwestii świadomości społecznej realizacja uchwały w jej pierwotnym kształcie (mimo postulatów złagodzenia) przełożyła się na powstanie pewnej masy krytycznej. "Ci, którzy truli, są dzisiaj orędownikami zmiany, bo sami w swoich kotłowniach jej doświadczyli. I te pojedyncze przypadki osób, które się nie zdecydowały na zmianę, są społecznie piętnowane" - wyjaśnił przewodniczący ŚZGiP.

Uściślił, że rekomendacje związku mówią m.in. w jaki sposób powinny być stosowane kary za nierespektowanie zapisów uchwały. Obecnie doświadczenia straży miejskich i gminnych przełożyły się m.in. na doprecyzowanie tych kwestii.

"Chyba najbardziej popularny jest przykład osób, które zainwestowały w piec gazowy, a ci, którzy mieli dostarczyć paliwo mówią, że nie zdążą z rozbudową sieci. Teoretycznie taka osoba powinna zostać ukarana - my rekomendujemy postępowanie, że: tak, widzimy twój wysiłek, zapowiadamy kolejną kontrolę w ciągu najbliższych miesięcy, by sprawdzić czy twoje działanie będzie konsekwentne, czy rzeczywiście zrobiłeś wszystko, żeby ten gaz się pojawił" - wyjaśnił prezydent Rybnika.

Uchwała Sejmiku Woj. Śląskiego ws. wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa), zaczęła obowiązywać 7 kwietnia 2017 r.

Od tego czasu wiele samorządów regionu podjęło działania informacyjno-edukacyjne dotyczące obowiązku wymiany źródła ciepła na bardziej ekologiczne (w ramach wskazanych w uchwale terminów) i zakazu stosowania złej jakości paliw. Pojawiły się też źródła finansowania wdrażania tych obowiązków m.in. w postaci rządowych programów Stop Smog oraz Czyste Powietrze.

Uchwała wprowadziła m.in. terminy wymiany urządzeń grzewczych: część z nich już upłynęła. Do końca 2023 r. wymienione mają zostać kotły wyprodukowane w latach 2007-2012, do końca 2025 r. - kotły z lat 2013-2017, a do końca 2027 r. - kotły 3. i 4. klasy niezależnie od wieku.

