Samozatrudnieni i freelancerzy pielgrzymowali na Jasną Górę

Ok. 250 osób przybyło w niedzielę na Jasną Górę w Częstochowie z 2. Pielgrzymką Przedsiębiorców, Pracodawców, Samozatrudnionych i Freelancerów – podało biuro prasowe sanktuarium.

Spotkanie, zorganizowane przez Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców "Talent" oraz Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Managerów "Nostra Res", odbywało się pod hasłem: "Pod Twoją obronę! Zawierzam Tobie moja firmę". Dla tych, którzy nie mogli dotrzeć na pielgrzymkę, przygotowano przekaz online.

Spotkaniu patronował metropolita wrocławski abp Józef Kupny - przewodniczący Rady ds. Społecznych Episkopatu Polski i jeden z inicjatorów powstania pielgrzymki. "Przychodzimy tutaj, do Matki Bożej, z naszymi prośbami, ale także z dziękczynieniem, i po to, aby zawierzyć swoją działalność gospodarczą Jej opiece" - powiedział podczas mszy w Kaplicy Matki Bożej.

Jeden z organizatorów spotkania - Radosław Ciaś , przedsiębiorca i menadżer, należący do Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców "Talent" ocenił, że wielu przedsiębiorców ma problem z realizowaniem na co dzień chrześcijańskich wartości w firmie.

"Największym problemem - powiem jako przedsiębiorca, jako świecki - jest +nienawrócony portfel+. I tak, jak potrafimy się modlić, to już ciężko nam policzyć pieniądze i rozdać te pieniądze. Nie są one nasze, a jednak wierzymy, że są nasze, i często się gubimy, wpadamy w jakąś niewolę. Potrafimy uczestniczyć w pielgrzymce, modlić się rano i wieczorem, przyjmować komunię świętą, ale jak przyjdzie sprawa wagi ważnej, związana chociażby z darowaniem winy swojemu pracownikowi, zasponsorowania jakiegoś wydarzenia, podzielenia się z kimś - to my jednak stawiamy na ekonomię, rachunek ekonomiczny musi się zgadzać, człowiek jest na drugim, trzecim, czasami jeszcze dalszym miejscu. Dlatego naszym celem, wyzwaniem jest przede wszystkim nawrócenie - tak w cudzysłowiu - naszego portfela" - powiedział Radosław Ciaś.