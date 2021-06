Sandomierz: Podpisano umowę na przebudowę mostu przez Wisłę

Nieczynny od ośmiu lat most przez Wisłę w Sandomierzu zostanie przebudowany. We wtorek podpisano umowę na realizację prac budowalnych. Nowa przeprawa ma być gotowa w ciągu 34 miesięcy i usprawnić ruch na trasie m.in. z Sandomierza do Stalowej Woli.

"Politycy zrobili to co do nich należało, teraz wszystko w rękach inżynierów" - podkreślał w Sandomierzu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Deklaracje dotyczące remontu tego mostu, który od laty stoi zamknięty, zostały spełnione. To jest decyzja rządu Mateusza Morawieckiego. Na te inwestycje czekali nie tylko mieszkańcy, ale też uczestnicy ruchu drogowego" - dodał szef resortu infrastruktury.

Podkreślał, że rząd Zjednoczonej Prawicy realizuje szereg inwestycji infrastrukturalnych, w tym 110 dużych projektów drogowych. "Każda z tych inwestycji jest ważna, potrzebna i oczekiwana. W czasie pandemii COVID-19, realizacja tych przedsięwzięć pozwoliła uniknąć utraty pracy przez setki tysięcy Polaków" - zaznaczył minister infrastruktury, zwracając jednocześnie uwagę, że inwestycję w Sandomierzu, wartą blisko 70 milionów złotych, będzie realizowała Polska firma.

"Politycy zrobili to co mieli do zrobienia. Teraz wszystko w rękach inżynierów" - dodał Adamczyk.

Rafał Weber, wiceminister infrastruktury zwracał uwagę, że most będzie przystosowany do ruchu tranzytowego i przejazdu samochodów ciężarowych. "Ten most usprawni relację Sandomierz - Tarnobrzeg i Sandomierz - Stalowa Wola" - zaznaczył.

Dodał, że widząc "społeczną wagę tej inwestycji" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg może zostać wybudowana tzw. ulica Lwowska Bis. Nowa ulica w prawobrzeżnej części Sandomierza ma być alternatywą do biegnącej w ciągu drogi krajowej numer 77 ulicy Lwowskiej, która z powodu małej przepustowości korkuje się. Dziennie przejeżdża nią ponad 20 tys. samochodów.

Wiceminister przypomniał także o planach budowy drogi ekspresowej S74. Zaznaczył, że droga będzie mogła zostać zrealizowana dzięki promowanemu przez Zjednoczoną Prawicę programowi Polski Ład. Wskazywał, że trasa S74 będzie kolejnym element usprawniającym przejazd między woj. świętokrzyskim i Podkarpaciem.

Przebudowę mostu w Sandomierzu będzie realizować firmy Intop Tarnobrzeg. Modernizacja obiektu ma kosztować 68,6 mln złotych. "Cieszę się, że wygraliśmy ten przetarg. Jesteśmy firmą lokalną, zatrudniamy wiele osób z tego regionu. Teraz bierzemy się do pracy. W pierwszym etapie zajmiemy się projektowaniem tego obiektu od nowa. Myślę, że w przyszłym roku rozpoczniemy przebudowę tego obiektu. Myślę, że podołamy temu zadaniu" - powiedział Grzegorz Bukała, prezes firmy Intop Tarnobrzeg.

Inwestycja powinna być zrealizowana w ciągu 34 miesięcy z doliczeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych. Zakres inwestycji obejmuje m.in. aktualizację i wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, rozbiórkę istniejącej stalowej konstrukcji nośnej mostu z pozostawieniem istniejących podpór mostu oraz dostosowanie istniejących podpór mostu do nowej konstrukcji.

Docelowo przeprawa przez Wisłę w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik - Sandomierz - Stalowa Wola - Przemyśl, komunikującej Świętokrzyskie z Podkarpaciem, ma być dwujezdniowa. W tym celu w 2011 roku wybudowany został nowy most, biegnący równolegle do starego obiektu. Ten ostatni wyłączony został z ruchu ze względu na zły stan techniczny dwa lata później.

Nowy most ma mieć ponad 450 metrów długości i pięć przęseł. Każda z jezdni na mieć szerokość 3,5 m, a szerokość chodnika 1,5m.

