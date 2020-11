Sandomierz: Święto Młodego Wina m.in. w formule online

W Sandomierzu po raz ósmy odbędzie się Święto Młodego Wina. Zwiedzanie winnic połączone z degustacją będzie dostępne dla zainteresowanych, ale główna część wydarzenia jest zaplanowana w formule online.

"W tym roku decyzja o organizacji święta zapadła nieco później ze względu na panujące warunki epidemiologiczne. Zainteresowanie wydarzeniem było jednak tak duże, że nie mogliśmy z niego zrezygnować" - powiedziała PAP wiceprezes Sandomierskiego Stowarzyszenia Winiarzy Magdalena Kapłan.

Oficjalne otwarcie rozpocznie się w sobotę o godzinie 18 na Zamku Królewskim w Sandomierzu. Przedstawiciele sandomierskich winnic zaprezentują przygotowane trunki i opowiedzą o swoich winnicach. Degustacje poprowadzone będą przez sommelierów Mariusza Kapczyńskiego i Macieja Nowickiego. Gala będzie transmitowana online.

"Będziemy opowiadać, jak ten rok wyglądał u nas. Opowiemy o młodym winie, które przygotowaliśmy dla turystów. Uczestnicy będą mogli być w stałym kontakcie, oceniając i komentując to, co dzieje się na wizji, a także zadając pytania" - dodała Kapłan.

W ramach święta w niedzielę 22 listopada będzie można odwiedzić lokalne winnice. "Zapraszamy chętnych do zwiedzania. Wszystko odbędzie się z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa. Musimy dostosować się do panujących obostrzeń, więc będą to mikrodegustacje z ograniczoną liczbą osób. Będzie można zobaczyć winnice, porozmawiać o winie i degustować młode wino, jak również wino ze starszych roczników" - powiedział.

Ponadto, istnieje możliwość kupienia pakietów win przygotowanych przez winiarnie zrzeszone przez Sandomierskie Stowarzyszenie Winiarzy. Sprzedaż pakietów odbywa się przez stronę internetową www.sandomierskiszlakwiniarski.pl. Uczestnicy mogą zamówić pakiety, które zawierają młode wino z siedmiu lokalnych winnic.

Święto Młodego Wina organizowane jest od ośmiu lat. W trzeci weekend listopada lokalni winiarze otwierają swoje piwnice i wychodzą z prezentacją młodego wina do gości.

Początki uprawy winorośli w Sandomierzu sięgają XIII wieku i związane są z dominikanami. Sandomierskie Stowarzyszenie Winiarzy chce odnowić tradycje winiarskie, promując tzw. enoturystykę, czyli turystykę winiarską.