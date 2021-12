Sanie Mikołaja ominą w tym roku parkiety?

Coraz bliżej święta…. A świętego Mikołaja wciąż nie widać… Przynajmniej na warszawskim parkiecie giełdowym. Końcówka roku może upłynąć pod znakiem obaw przed nowym wariantem koronawirusa.

W tym roku bez prezentów

Na warszawskiej giełdzie - mimo paru jaśniejszych punktów w poniedziałek, by wymienić, tylko akcje spółek energetycznych - panowały jednak raczej minorowe nastroje - i to mimo bardzo dobrych danych napływających z realnej gospodarki. Te wieści spowodowały jednak przynajmniej, że spadki na GPW należały do najmniejszych wśród europejskich parkietów - niemiecki DAX rozpoczął przedświąteczny tydzień od spadku o 1,88 proc., londyński FTSE tracił prawie 1 proc. We wtorek do południa WIG i WIG20 rosły, ale nieznacznie, pierwszy o 0,22 proc., drugi o 0,19 proc.Jako się rzekło: w ograniczeniu strat na polskim parkiecie prawdopodobnie pomogły świetne dane o produkcji przemysłowej, która wystrzeliła do 15,2 proc. rok do roku przy oczekiwaniach zakładających 8,5 proc.. Niemniej nie zmienia to sytuacji technicznej na indeksie WIG20, który wciąż pozostaje poniżej strefy oporowej 2230 pkt, co rodzi ryzyko pogłębienia spadków - ocenia Łukasz Stefanik, analityk XTB.Chociaż zatem dane makroekonomiczne ukazują - przynajmniej jak na razie - dobry stan gospodarki (z wyjątkiem oczywiście szybko rosnącej inflacji) to giełdowi inwestorzy mają coraz więcej obaw o przyszłość."Zdecydowanie ostrożnie inwestorzy podchodzą do warszawskiego rynku i to jest, niestety. pochodną i złej sytuacji pandemicznej w kraju, i niskiego zaufania zagranicznego kapitału do polityki pieniężnej NBP, a także zaliczania GPW wciąż do rynków wschodzących, które są 'niedoważane' w sytuacjach ryzykownych, a z taką mamy do czynienia obecnie" - oceniają analitycy MM Prime TFI.Ich zdaniem niepewna sytuacja pandemiczna i związane z tym obawy mogą sprawić, że na parkiety szybko nie wróci optymizm. "Obraz szerokiego rynku był bardzo słaby, a patrząc na dane o zachorowaniach z Wielkiej Brytanii z weekendu, ciężko przewidywać, aby na GPW w tym roku zagościł Mikołaj" - podsumowują.