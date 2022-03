Sankcje będą zabójcze dla Rosji. Ta wojna to ich klęska

- Przyśpieszenie działań na rzecz odejścia od paliw kopalnych i - związanego z nimi - uzależnienia od Rosji jest nieuniknione. Należy jednak od razu powiedzieć, że to nie będzie łatwe i nie da się tego szybko zrobić - mówi o konsekwencjach napaści Rosji na Ukrainę Maciej Bukowski, prezes WiseEuropa .

Jednym ze skutków inwazji Rosji na Ukrainę będzie uniezależnianie się Europy od Rosji oraz jej paliw kopalnych i przyspieszenie zielonej transformacji - uważa Maciej Bukowski, prezes WiseEuropa.

Handel z Rosją to ledwie 5 proc. PKB, sankcje handlowe nie spowodują zatem gospodarczego szoku po naszej stronie - dodaje.

Jego zdaniem Rosję czeka bardzo głęboka recesja i wieloletnia stagnacja.

Co zmieni obecna wojna w Ukrainie w gospodarczej geografii Europy? Jakie mogą być długofalowe skutki?



- Naturalną konsekwencją będą dopasowania strukturalne. Dziś wszyscy jeszcze przeżywamy potężny szok. Pełnowymiarowa agresja jednego z mocarstw atomowych na inny kraj tuż za naszymi granicami wydawała się nam i innym ludziom żyjącym w kręgu cywilizacji zachodniej niewyobrażalna...



Dla wszystkich stało się jasne – od polityków, poprzez kręgi biznesowe, aż po zwykłych obywateli – że to samo może czekać jakieś kraje Unii Europejskiej czy NATO; mogą się pojawić księżycowe żądania Rosji, wsparte działaniami zbrojnymi. A to oznacza, że od dziś musimy myśleć w zupełnie innych kategoriach.



Przyśpieszenie działań na rzecz odejścia od paliw kopalnych i związanego z nimi uzależnienia od Rosji jest nieuniknione. Należy jednak od razu powiedzieć, że to nie będzie łatwe i nie da się tego szybko zrobić.



Jako Polska wciąż jesteśmy uzależnieni od węgla, ropy i gazu, choć udało nam się znacząco zdywersyfikować kierunki dostaw i - dodajmy - to też był wieloletni proces. Rozpoczęliśmy go około 15 lat temu - dokonaliśmy inwestycji w rozbudowę gazociągów, ropociągów, inwestowaliśmy w budowę gazoportu, rozbudowę naftoportu, rozpoczęliśmy budowę Baltic Pipe.



Zaowocowała konsekwentna działalność kilku kolejnych rządów. Jesteśmy zatem na dobrej ścieżce. Czy możemy znacząco przyspieszyć? W zakresie paliwowym pewnie już niewiele, ale ze względu na podjęte już inwestycje dość szybko możemy zmniejszyć nasze uzależnienie nie tylko w przypadku gazu, ale i ropy naftowej.



Energetyczne konsekwencje

Czy obecne wydarzenia zmienią sentyment Europy do atomu?

- Niekoniecznie. Są pewne społeczno-polityczne uwarunkowania. Pamiętajmy, że politycy podlegają presji opinii publicznej, a w Niemczech czy w Austrii sprzeciw wobec energii jądrowej jest bardzo silny.



Czy to się zmieni po agresji na Ukrainę? Trudno przesądzać, ale na razie nic nie wskazuje, by tak się stało długoterminowo, choć wydłużenie harmonogramu wyłączania bloków nuklearnych jest prawdopodobne. Natomiast te kraje europejskie, które były bardziej przekonane do energii jądrowej, mogą przyspieszyć nowe inwestycje lub zwiększyć ich skalę – dotyczy to m.in. Francji, Polski i innych państw Europy Środkowej.

