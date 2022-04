Sankcje mocno dopiekły Rosjanom. Zakładają konta walutowe za granicą

W ramach sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone i państwa Unii Europejskiej na cały rosyjski system finansowy jednym z najpoważniejszych problemów jest odcięcie banków od systemu transferów międzynarodowych SWIFT. Oznacza to, że posiadacze kart płatniczych nie mogą korzystać z systemów Visa i Mastercard.

Po wprowadzeniu pełnego pakietu sankcji na rosyjskie instytucje finansowe praktycznie niemożliwe stały się transfery międzynarodowe oraz korzystanie zagranicą z kart płatniczych i debetowych systemów Visa i Mastercard. Dziesiątki tysięcy Rosjan, których ta sytuacja zastała za granicą, nie mogły realizować żadnych płatności. Operatorzy rozliczeniowi zablokowali karty i praktycznie z dnia na dzień stały się one bezużyteczne.

Niemal natychmiast po wprowadzeniu zakazu korzystania przez rosyjskie banki z systemu transferu płatności SWIFT strona rosyjska zakomunikowała, że zamierza się podłączyć do chińskiego systemu CIPS , który służy do obsługi transakcji w juanach, jednak nie jest to rozwiązanie dla wszystkich firm i obywateli.

Dla Rosjan prowadzących zagraniczne biznesy, ale także tych wyjeżdżających na wakacje konieczność posługiwania się wyłącznie gotówką jest dużą uciążliwością. Zwłaszcza że w wielu krajach obowiązują limity pozwalające na przywiezienie maksymalnie 3 tysięcy dolarów i dodatkowo na granicy należy zadeklarować wszystkie waluty.

Dlatego też pojawiła się w ostatnich dniach oferta wielu rosyjskich biur podróży, które organizują nawet jednodniowe wycieczki zagraniczne połączone z możliwością wizyty w lokalnym banku i założeniu konta walutowego z dołączoną do niego kartą systemów Visa i Mastercard. Główne kierunki to Uzbekistan i Kazachstan. Trzydniowy pobyt w Taszkiencie czy Ałmatach kosztuje równowartość około 550 euro. W banku nie ma żadnych obostrzeń dotyczących otwierania kont obywatelom państw trzecich, w tym zwłaszcza Rosjanom, wystarczy tylko pokazać paszport. Wpłaty na konto przyjmowane są w walutach wymienialnych, można także w niektórych placówkach wycenić przywiezione złoto , sprzedać je za walutę i dokonać automatycznej wpłaty. Ułatwień jest dużo i z każdym dniem przybywa chętnych. Jak podaje dziennik ekonomiczny Les Echos, w ciągu ostatnich kilu dni w Kazachstanie tamtejszy nadzór bankowy odnotował założenie ponad 12 tysięcy kont przez obywateli rosyjskich.

Nie jest wykluczone, że również rząd turecki otworzy swoje banki na strumień rosyjskich dewiz, bowiem tamtejszej gospodarce potrzebne są duże ilości walut wymienialnych w celu stabilizacji kursu słabnącej z miesiąca na miesiąc liry.

