Sankcje? Raczej strzał ostrzegawczy

Często mówi się o sankcjach, że to broń obosieczna. Wydaje się, że nakładając w tym tygodniu sankcje na Rosje, zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone robiły wszystko by były one jak najmniej dotkliwe dla rodzimych firm. Sęk w tym, że są również mało dotkliwe dla Rosji.

Nie będzie problemu

Wieloletnie przygotowania

To oznacza, że wątpliwe jest, by którakolwiek zachodnia instytucja finansowa ucierpiała z powodu tego segmentu sankcji. – Nawet gdyby zablokowano obrót na rynku wtórnym obligacjami wcześniej wyemitowanymi, też nie musiałby to oznaczać katastrofy – ostatecznie po zapadnięciu terminu byłby wykupione przez Rosję z ustaloną wcześniej premią – mówi ekonomista.Jego zdaniem nawet gdyby doszło do takich sankcji skala problemu po stronie zachodnich instytucji finansowych nie będzie duża. Nie wydaje się bowiem, by miały one istotną ekspozycję na rosyjskie papiery skarbowe. – Bardziej może to dotyczyć np. funduszy ETF zorientowanych a rynki wschodzące, ale tu też nie spodziewałbym się większych wstrząsów – mówi.Niestety, z podobnych powodów zapowiadane przez Joe Bidena odcięcie rosyjskiego długu od rynków finansowych nie wstrząśnie – przynajmniej na razie – rosyjskim systemem finansowym. Rosja nie musi – i od kliku lat ogranicza to zaangażowanie – pozyskiwać kapitału na Zachodzie. Równie dobrze może pozyskiwać finansowanie w Chinach czy krajach arabskich, które do sankcji się nie przyłączyły.

Ponadto Rosja się od wielu lat (co skądinąd świadczy o tym, że atak na Ukrainę jest elementem

długofalowej strategii) na taki scenariusz przygotowywała. Ograniczała zadłużenie – zmniejszyła dług zagraniczny o jedną trzecią. Pandemia trochę zaburzyła te tendencje, ale w niewielkim stopniu. Bank Rosji powiadomił, że dług zagraniczny Rosji 1 stycznia tego roku wynosił 478,2 mld dolarów, co stanowi wzrost o 2,37 proc. w porównaniu z początkiem ubiegłego roku.



Jeszcze w listopadzie Andrey Kostin, szef banku państwowego VTB, powiedział, że sankcje USA na rosyjskim wtórnym rynku obligacji skarbowych OFZ nie będą „poważnym zagrożeniem” dla stabilności finansowej kraju, ponieważ banki państwowe są znacznie większymi posiadaczami obligacji niż amerykańscy inwestorzy.



Rosja wycofywała się też z amerykańskiego długu. Od 2018 r. przestała inwestować rezerwy walutowe w amerykańskie obligacje rządowe. Rosja posiada obecnie tylko 3,9 mld dolarów w amerykańskich obligacjach rządowych. Dla porównania – w 2010 roku było to 176 miliardów dolarów.



Zwiększała natomiast – także kosztem inwestycji i poziomu życia obywateli - swoje rezerwy. Pod koniec ubiegłego roku w Funduszu Dobrobytu Narodowego (państwowy fundusz rezerwowy) zgromadzono ponad 191 mld dolarów, zaś rezerwy walutowe stanowiły równowartość 630 mld dolarów. Kraj ma więc spory bufor, by przetrwać nawet spore turbulencje. Oczywiście, obecne sankcje utrudnią nieco Rosji zarządzanie długiem, nie będzie to jednak cios niszczący rosyjski finanse (czy nawet mocno odczuwalny).

Banki na cenzurowanym

Amerykańskie sankcje objęły również dwa banki WEB (Wnieszekonombank) i wojskowy Promswiazbank. To m.in. oznacza zamrożenie aktywów tych instytucji (i kilkudziesięciu spółek zależnych) w Stanach Zjednoczonych. Trudno jednak przypuszczać, by były to zbyt duże aktywa. To oczywiście kolejne utrudnienie w międzynarodowych rozliczeniach Rosji - bank WEB zajmuje się obsługą niemal całego długu zewnętrznego Rosji i zarządza też kredytami, których państwo rosyjskie udziela innym krajom – ale też raczej nie paraliżujące system finansowy.

- Mamy sankcje na banki, ale są to jak na razie banki pomniejsze, takie jak Bank Rossiya, Promsvyazbank, IS Bank, General Bank oraz BlackSea Bank. Największe tuzy takie jak Sberbank czy VTB zostały oszczędzone i notowania ich akcji już rosną – ocenia Przemysław Kwiecień. Także i w tym przypadku nie naeży się spodziewać, by świat zachodnich finansów odczuł znaczące skutki tych sankcji.

To tylko początek

Joe Biden przestrzegał wprawdzie, że sankcje mogą zaboleć również Zachód miał jednak raczej na myśli te przyszłe, wprowadzone w reakcji na kolejną eskalację agresji ze strony Rosji. To, co może być odczuwalne (chociaż nie musi) to ceny surowców energetycznych – Rosja od dawna traktuje gaz i ropę jako oręż i obecny wzrost cen wynika w dużej mierze z ograniczenia dostaw. Obecne sankcje finansowe zachodnim instytucjom nie zaszkodzą.

Dlaczego Zachód zdecydował się na taki łagodny wariant? Po pierwsze właśnie dlatego, że nie chciał by zaszkodziły one rodzimym firmom. Po drugie, chciał sobie zostawić część amunicji na wypadek dalszej agresji ze strony Rosji. W zanadrzu jest pokaźny arsenał – od odcięcia Rosji od systemu finansowego SWIFT, poprzez dalsze ograniczenie eksportu zaawansowanych technologii aż – co na dziś wydaje się jednak mało realnym scenariuszem – po rezygnację z rosyjskiego gazu i ropy. To ostatnie byłoby skutecznym narzędziem, bo rosyjski budżet opiera się na wpływach ze sprzedaży surowców, Europa nie ma jednak obecnie wystarczających alternatywnych źródeł zaopatrzenia.



Na razie Zachód pokazał, że nie zawaha się przed nakładaniem sankcji (zostały wprowadzone wyjątkowo szybko) i liczy, że groźba boleśniejszych rozwiązań zniechęci Rosję do dalszych agresywnych kroków. Sęk w tym, że obecnie prowadzone raczej jej nie skłonią do powrotu na pozycje wyjściowe.



Czy to znaczy, że sankcje nie odnoszą skutku? Odnoszą, ale w dłuższym terminie. Jak szacuje Atlantic Council, sankcje wprowadzone po agresji Rosji na Krym (także uznawane za zbyt łagodne) mogły kosztować Rosję nawet 2,5-3 proc. PKB rocznie. Rosyjska gospodarka od lat jest w stagnacji, a poziom życia społeczeństwa spada.





Tego obrazu nie zmienia nawet solidne popandemiczne odbicie rosyjskiej gospodarki, której daleko od równowagi. Szefowa rosyjskiego banku centralnego Elvira Nabiullina ostrzegała tydzień przed inwazją, że rosyjska gospodarka się przegrzewa, a inflacja może wymknąć się spod kontroli, co grozi recesją, a ryzyka geopolityczne nie poprawiają sytuacji.