Sankcje rosyjskich diamentów się nie imają, handel kwitnie

Import rosyjskich diamentów do Belgii w styczniu wzrósł o 36 proc. rok do roku – wynika z danych belgijskiej Agencji Handlu Zagranicznego.

W styczniu 2023 roku Belgia sprowadziła z Rosji diamenty o wartości 132 mln euro, w porównaniu do 97 mln euro rok wcześniej. Jednocześnie import złota i innych metali szlachetnych zmniejszył się o 23 proc., głównie w wyniku globalnego spowolnienia popytu na biżuterię.

Pomimo niedawnych ostrych wypowiedzi belgijskiego premiera Alexandra De Croo dotyczących agresji Rosji na Ukrainę, Belgia jak dotąd sprzeciwiała się sankcjom na rosyjskie diamenty.

Bruksela tłumaczy to tym, że ograniczenia będą miały bolesny wpływ na jedno z centrów światowego handlu diamentami - belgijską Antwerpię.

Argumentowano również, że sankcje byłyby bezużyteczne, ponieważ bez mechanizmu śledzenia pochodzenia kamieni transakcje po prostu przenosiłyby się do centrów handlowych poza UE. Dlatego belgijskie władze przygotowują się do wprowadzenia „nieprzeniknionego” systemu śledzenia pochodzenia i obiegu diamentów, który może otworzyć drogę do ograniczenia handlu rosyjskimi diamentami w przyszłości.

W marcu 2022 roku Stany Zjednoczone zakazały importu surowych i oszlifowanych diamentów z Rosji, a w kwietniu Alrosa (rosyjski producent diamentów) została wpisana na listę sankcji. Jednak amerykańskie sankcje nie stoją na przeszkodzie dostawom diamentów do Indii, największego rynku diamentów na świecie.

