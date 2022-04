Sankcje uderzają w przedsiębiorców. Potrzebne będą specjalne gwarancje

Trzeba dopracować przepisy o krajowej liście podmiotów, które mogą objęte sankcjami za wspieranie reżimu Putina. Należy zapewnić przedsiębiorcom minimalne gwarancje proceduralne - apeluje Rada Przedsiębiorczości.

Jak wskazuje Rada, ryzyko takiego błędu jest tym większe, że projektowana ustawa przewiduje modelowe postępowanie inkwizycyjne. Dlatego w opinii Rady ryzyko popełnienia błędu jest bardzo duże. Ponieważ im bardziej niedookreślone są przesłanki decyzji organu wydającego decyzję, tym większe pole do błędnych decyzji. Dlatego należy zapewnić przedsiębiorcom minimalne gwarancje proceduralne.Według Rady Przedsiębiorczości projektowana ustawa powinna przewidywać możliwość zajęcia stanowiska przez podmiot, który ma być umieszczony na liście, a także procedurę odwoławczą w trybie administracyjnym. W tej sytuacji nawet najkrótszy, kilkudniowy, termin umożliwi wykazanie ewentualnego błędu.- Chociaż wojna w bliskim sąsiedztwie Polski uzasadnia tak radykalne rozwiązania, to wobec poważnych reperkusji nadzwyczajne rozwiązania ustawowe nie mogą obejmować przedsiębiorców, którzy nie powinni znaleźć się na liście - czytamy w apelu.W ocenie organizacji zrzeszonych w Radzie, zamieszczenie na liście o kilka dni później nie osłabi zamierzonych sankcji, a uchroni przed wykorzystaniem ewentualnych nieścisłości i błędów do podważania ich słuszności. Dodatkowo, mechanizm wysłuchania zainteresowanego pozwoli uchronić podmioty niezaangażowane we wspieranie reżimu w Moskwie przed poważnymi konsekwencjami zarówno samych przedsiębiorców, jak i ich pracowników i kontrahentów.- Rada Przedsiębiorczości z pełną stanowczością popiera poszerzanie i wzmacnianie sankcji przez polskie władze, w stosunku do sankcji już nałożonych przez Unię Europejską, natomiast apeluje by nie wykluczały i krzywdziły one podmiotów, które nie powinni znaleźć się na liście - czytamy w konkluzji.