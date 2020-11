Sanok Rubber poprawia wyniki, mimo osłabienia rynku

Przy utrzymaniu przychodów na poziomie ubiegłorocznego trzeciego kwartału Grupa Sanok Rubber niemal podwoiła wynik EBITDA, a zysk netto znacznie więcej niż podwoiła. Po trzech kwartałach przy kilkunastoprocentowym spadku przychodów grupa osiągnęła o kilkanaście procent wyższe zyski.

- Solidny poziom płynności i zasobów finansowych wynika z rozważnej polityki wydatkowej i optymalizacji operacyjnej, co w naturalny sposób kontynuujemy w kolejnych miesiącach. Podtrzymujemy jednocześnie poziom CAPEX-u na maksymalnym poziomie 50-55 mln zł w całym roku 2020, z czego 37 mln zł wydaliśmy w trzech kwartałach bieżącego roku. Konsekwentnie utrzymujemy bezpieczny poziom wskaźnika długu netto do EBITDA, co jest dobrym fundamentem rozwoju w różnych możliwych scenariuszach rozwoju sytuacji rynkowej – wskazuje Piotr Dołęga, członek zarządu ds. finansowych w Sanok Rubber Company S.A.Czytaj także: Sanok Rubber Company gotowa na nowe kierunki rozwoju Zarząd Sanok Rubber Company zaznacza, że grupa weszła w rok 2020 kontynuując optymalizację działalności, co było odpowiedzią na wysokie ceny surowców i rosnące koszty pracy, cykliczność koniunktury na rynku automotive oraz przejściowe obniżenie ogólnej rentowności poprzez „pokoleniową” zmianę kontraktów motoryzacyjnych. Grupa uruchomiła produkcję zaawansowanych wyrobów dla zupełnie nowych modeli samochodów, co należy postrzegać jako czynnik wzrostowy w perspektywie długoterminowej.- Kiedy zaczęły się problemy nie chciałem panikować, ale teraz nie chciałbym uruchamiać zbyt dużego optymizmu – mówi Piotr Szamburski. Warunki rynkowe i trwający drugi lockdown, którego czasu i skutków na razie nie da się przewidzieć utrudniają tworzenie jakichkolwiek perspektyw na najbliższą przyszłość.Koronawirus i zawirowania rynkowe, jakie spowodował przerwały Grupie przegląd opcji strategicznych. - Obserwujemy zmiany w motoryzacji. Branża się dostosowuje do nowych warunków, ale nikt nie wie, jak się ukształtuje. Otrzymujemy pytania czy byśmy chcieli kupić, ale też czy byśmy chcieli sprzedać aktywa – mówi Piotr Szamburski i zapowiada, że na pewno do końca roku grupa nie zamknie przeglądu opcji. Może się to stać w pierwszym lub nawet drugim kwartale przyszłego roku.