Santander: 2020 przyniesie spowolnienie gospodarki

W kolejnych kwartałach spodziewane jest dalsze spowolnienie krajowej gospodarki, a szczyt inflacji zobaczymy w I kwartale 2020 r. - prognozują ekonomiści banku Santander w komentarzu do danych GUS o PKB w trzecim kwartale br. i inflacji w listopadzie br.

Autorzy komentarza podkreślają, że nie mylili się kilka i kilkanaście miesięcy temu, kiedy wieszczyli spadek inwestycji w polskiej gospodarce.

Rozczarował ich wynik konsumpcji prywatnej, która spowalnia.

W kolejnych miesiącach spodziewają się, że odczujemy wpływ szoków zewnętrznych. Będą stopniowo uwidaczniały się w krajowych inwestycjach.



GUS poinformował w piątek, że w III kwartale tego roku gospodarka Polski rozwijała się w tempie 3,9 proc. Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w III kwartale 2019 r. był realnie wyższy o 3,9 proc. rok do roku, a wyrównany sezonowo wzrósł realnie o 1,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Ponadto GUS podał w tzw. szybkim szacunku, że inflacja CPI w listopadzie wyniosła 2,6 proc. rdr i 0,1 proc. w porównaniu z październikiem br.

Ekonomiści Santander podkreślili, że sprawdziły się ich sugestie dotyczące możliwego wyraźnego spowolnienia inwestycji. Wzrosły one o 4,7 proc. rok do roku (wobec 9,1 proc. rdr w II kw. 2019 r.), co jest najsłabszym wynikiem od dwóch lat.

- Ten spadek dynamiki był naszym zdaniem podyktowany głównie sytuacją w inwestycjach publicznych (zwłaszcza infrastrukturalnych), co wnioskujemy m.in. na podstawie danych finansowych samorządów. Inwestycje prywatne prawdopodobnie wciąż radziły sobie nieźle, choć pewnie też spowalniały, na co wskazują m.in. dane z dużych firm (wzrost inwestycji w firmach 50+ obniżył się do 11 proc. rdr w III kw. z 17 proc. rdr w II kw.) oraz sygnały z sektora bankowego, pokazujące nurkujące zapotrzebowanie firm na finansowanie nowych inwestycji - napisano w komentarzu.

Przedstawicieli Santandera rozczarował też wynik konsumpcji prywatnej, która spowolniła do 3,9 proc. rok do roku z 4,4 proc. w II kwartale br. - Wygląda na to, że efekt dodatkowej stymulacji fiskalnej uruchomionej przez rząd przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi jeszcze się nie ujawnił. Niemniej, konsumpcja pozostała głównym motorem wzrostu PKB - napisali w komentarzu. Ich zdaniem w kolejnych kwartałach tempo wzrostu konsumpcji może jeszcze przyspieszyć, łagodząc nieco wpływ negatywnych tendencji w innych składowych PKB.

Ekonomiści zwrócili uwagę na znacznym spadek zapasów, co odjęło od wzrostu PKB ok. 0,7 pkt. proc.

- Zrewidowano też w dół zapasy w poprzednich dwóch kwartałach. Ta kategoria zwykle negatywnie wpływa na wzrost gospodarczy w fazie spowolnienia i to się raczej nie zmieni w najbliższych kwartałach. W sumie popyt krajowy spowolnił do 3,3 proc. rdr w III kw., dając najsłabszy wkład do wzrostu PKB od niemal trzech lat - zauważono.

Pozytywnym zaskoczeniem w danych o PKB, według ekonomistów Santandera, był eksport netto, który dodał do rocznej dynamiki wzrostu 0,8 pkt. proc. - Wzrost eksportu przyspieszył do 5 proc. rdr, wbrew negatywnym tendencjom w europejskich gospodarkach. Co ciekawe, przyspieszenie w eksporcie w cenach stałych dokonało się głównie za sprawą wyraźnego obniżenia deflatora (nominalna dynamika była podobna jak w II kw.), co wydaje się sugerować, że polskie firmy zwiększają udziały rynkowe za granicą w warunkach gospodarczej stagnacji u partnerów handlowych, konkurując niższymi cenami - czytamy w komentarzu.

- Spodziewamy się dalszego spowolnienia krajowej gospodarki w kolejnych kwartałach, gdyż wpływ szoków zewnętrznych będzie stopniowo uwidaczniał się w krajowych inwestycjach i obrotach handlowych - podkreślono.

Odnosząc się do danych o listopadowej inflacji zauważono, że nieliczne detale opublikowane przez GUS wskazały na wzrost cen żywności (o 0,3 proc. mdm), energii (o 0,2 proc. mdm) i paliw (0,1 proc. mdm).

- My spodziewaliśmy się wyższego wzrostu cen paliw (0,8 proc. mdm) oraz żywności (0,5 proc. mdm) i wygląda na to, że miał on miejsce głównie pod koniec miesiąca, więc nie wykluczylibyśmy rewizji finalnego odczytu do 2,7 proc., gdy GUS weźmie pod uwagę najświeższe dane. Szacujemy, że inflacja bazowa przyśpieszyła do 2,6 proc. z 2,4 proc. rdr. Spodziewamy się dalszych wzrostów inflacji CPI i bazowej w kolejnych miesiącach, ze szczytem w I kw. 2020. Później spowolnienie gospodarcze będzie ograniczało presję na wzrost cen - podsumowano.