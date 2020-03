Santander: awaryjne cięcie i działania niestandardowe NBP

Wtorkowa decyzja RPP to awaryjne cięcie stóp procentowych i działania niestandardowe – ocenił Piotr Bielski z Santander Banku Polska. Dodał, że stopy NBP pozostaną bez zmian do końca roku.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła we wtorek, po raz pierwszy od pięciu lat, referencyjną stopę procentową o 0,50 pkt., do 1,00 proc. w skali roku, do poziomu najniższego w historii.

Stopa rezerwy obowiązkowej została obniżona z 3,5 proc. do 0,5 proc. a oprocentowanie środków utrzymywanych w formie tej rezerwy z 0,5 proc. do poziomu stopy referencyjnej.

"Komunikat potwierdził wprowadzenie niestandardowych mechanizmów polityki pieniężnej (QE, TLTRO, wsparcie płynnościowe), chociaż bez szczegółów technicznych"- wskazał.

Według Bielskiego, po dzisiejszym ruchu RPP nie będzie zbyt szybko rozważać kolejnych cięć stóp.

"Bank centralny zapewne będzie chciał zaczekać na szczegóły i ewentualnie pierwsze skutki pakietu rządowego (miejmy nadzieję, że w środę poznamy jakieś szczegóły), a także lepiej ocenić głębokość spowolnienia gospodarczego w kolejnych miesiącach lub kwartałach" - wskazał.

Jak dodał, "w tej chwili zakładamy, że stopy NBP pozostaną bez zmian do końca roku".