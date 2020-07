Santander Bank Polska: nastroje firm i konsumentów coraz lepsze

W lipcu wszystkie sektorowe wskaźniki nastrojów w biznesie poprawiły się, wzrastały zarówno wszystkie wskaźniki oceny sytuacji bieżącej, jak i oczekiwań - komentuje środowe dane GUS Grzegorz Ogonek z Santander Bank Polska. Jak dodaje, nastroje konsumentów również poprawiły się w każdym aspekcie.

Główny Urząd Statystyczny podał w środę, że w lipcu odnotowano poprawę zarówno bieżących, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -13,4 i był o 6,0 pkt proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 10,3 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -13,6.

"W lipcu wszystkie sektorowe wskaźniki nastrojów w biznesie poprawiły się, wzrastały zarówno wszystkie wskaźniki oceny sytuacji bieżącej, jak i oczekiwań. W przemyśle indeks oczekiwań wspiął się już do poziomu sprzed pandemii" - przekazał w środowym komentarzu Ogonek.

Jak zauważa, około 40 proc. firm przemysłowych wskazywało pandemię jako źródło poważnych konsekwencji lub wręcz zagrożenia stabilności ich biznesu (40,3 proc. w lipcu wobec 42,9 proc. w czerwcu), przy czym w sektorze gastronomiczno-hotelarskim odsetek ten spadł w lipcu do 51 proc. z 75,4 proc. Roczna zmiana aktywności zakupowej i nowych zamówień wyniosła od -11 do -15 proc. w przemyśle, budownictwie i handlu detalicznym w porównaniu do zakresu od -22 do -37 proc. w kwietniowej ankiecie, wyznaczającej dołek.

Zdaniem Ogonka, lipcowy zbiór wskaźników koniunktury wspiera nadzieje na V-kształtne odbicie gospodarki.

"Nastroje konsumentów również poprawiły się w każdym aspekcie. Opinie na temat bieżącej i przyszłej własnej sytuacji finansowej oraz oceny ogólnej sytuacji gospodarczej są już mniej negatywne niż w poprzednich kryzysach" - napisał.

Jego zdaniem, konsumenci są już również bardziej niż w tamtych okresach otwarci na dokonywanie dużych zakupów. "Jednak wyniki badania wskazują też na silną i rosnącą skłonność do oszczędzania, która może niebawem wypłaszczyć odbicie sprzedaży detalicznej, po tym jak odłożony popyt skumulowany w czasie zamknięcia gospodarki już się zrealizuje" - czytamy.