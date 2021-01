Santander Bank Polska: w 2021 r. inflacja poniżej celu NBP 2,5 proc.

W 2021 Inflacja będzie przebywać poniżej celu NBP 2,5 proc. rdr - prognozują analitycy z Santander Bank Polska komentując czwartkowe dane GUS. Szacują, że w większości miesięcy 2021 r. odczyty inflacji będą niższe niż 2 proc. rdr.

Główny Urząd Statystyczny podał w czwartek w tzw. szacunku flash, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 r. wzrosły o 2,3 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 proc. W listopadzie wskaźnik CPI wyniósł odpowiednio: 3,0 proc. rdr i 0,1 proc. mdm.

"Grudniowa inflacja CPI zaskoczyła skalą spadku do 2,3 proc. rdr z 3 proc. w listopadzie, podczas gdy my i rynek spodziewaliśmy się zobaczyć 2,6 proc. niższa dynamika CPI była spowodowana głównie spadającą inflacją bazową (prawdopodobnie do 3,6-3,7 proc. rdr z 4,3 proc)" - wskazali analitycy SBP.

W ich opinii, skala spadku inflacji bazowej sugeruje, że zadziałały czynniki jednorazowe. "Być może epidemiczne warunki spowodowały, że świąteczne obniżki były znaczniejsze niż rok wcześniej. Dowiemy się więcej 15 stycznia, gdy ukażą się pełne dane o CPI" - dodali.

"Publikacja wspiera naszą prognozę, że inflacja będzie w 2021 r. przebywać poniżej celu NBP 2,5 proc. rdr, o ile nowe podatki i opłaty mogą w styczniu delikatnie podbić dynamikę CPI, a przynajmniej zapobiec jej dalszemu spadkowi, to w większości miesięcy 2021 r. odczyty inflacji będą wg nas niższe niż 2 proc. rdr" - podali.

Jak wskazali, negatywna niespodzianka w odczycie inflacji wpisuje się w gołębią retorykę prezentowaną ostatnio przez kilku członków Rady Polityki Pieniężnej a prezesa Adama Glapińskiego w szczególności. W ostatnim artykule Glapiński ocenił, że prawdopodobieństwo cięcia stóp wzrośnie jeśli wystąpią czynniki negatywnie wpływające na polską gospodarkę i zwiększą ryzyko spadku inflacji poniżej celu.

"Odczytujemy to jako wskazówkę, że argumentem za obniżeniem stóp byłaby dla Rady raczej trzecia fala koronawirusa niż sam spadek CPI" - ocenili.

Dodali, że wciąż uważają, że RPP utrzyma stopy na nie zmienionym poziomie w bieżącym roku. "Wspomniane cięcie stóp, być może o 10pb, mogłoby być przez Radę rozważane w marcu, kiedy to opublikowana zostanie nowa projekcja i będzie dostępnych więcej informacji o tym czy tempo szczepień jest wystarczające by zapewnić osiągnięcie odporności stadnej przeciwko Covid-19" - wskazali.

Według nich w marcu łatwiej będzie także ocenić prawdopodobieństwo odbicia gospodarczego w drugiej połowie 2021r, które jest obecnie oczekiwane.