Santander Bank Polska: w całym 2023 r. wzrost PKB wyniesie nieco poniżej 1 proc.

Wzrost PKB, liczony rok do roku, spadnie w I kwartale poniżej zera, a następnie w kolejnych kwartałach będzie się powoli odbudowywał, osiągając średnio nieco poniżej 1 proc. w 2023 r. – stwierdzili w komentarzu ekonomiści Santander Bank Polska do wtorkowych danych GUS.

Zgodnie z wyliczeniami Głównego Urzędu Statystycznego wzrost gospodarczy w IV kw. 2022 r. liczony rok do roku wyniósł 2 proc., natomiast w stosunku do III kw. 2022 r. PKB po oczyszczeniu z czynników sezonowych realnie spadł o 2,4 proc.

"Na uwagę zasługuje bardzo słaby wynik popytu konsumpcyjnego: konsumpcja prywatna skurczyła się o 2,5 proc. kw/kw w ujęciu odsezonowanym, co jest największym spadkiem w historii dostępnych danych z wyjątkiem II kwartału 2022 dotkniętego przez pandemię Covid19, a także drugim kwartałem spadku z rzędu (po -0,7 proc. kw/kw w III kw.). W tym samym czasie wartość dodana brutto w handlu i naprawach spowolniła z 0,1 proc. do -2,5 proc. r/r i załamała się aż o -5,4 proc. kw/kw po korekcie sezonowej (to również drugi największy spadek w historii)" - poinformowali ekonomiści Santander Bank Polska.

Zaznaczyli, że choć możliwa jest rewizja danych o konsumpcji, to jednak widać, że popyt konsumpcyjny pod koniec 2022 r. mocno wyhamował. Może to w pewnym stopniu tłumaczyć, dlaczego pod koniec roku wciąż trwał wyraźny wzrost zapasów - wskazali.

"Uważamy, że słabość konsumpcji utrzyma się jeszcze na początku 2023 r., jednak w dalszej części roku konsumpcja powinna zacząć się odbudowywać. Obawy o nadchodzącą zimę i potencjalne braki energii minęły, podobnie jak obawy o dalsze podwyżki stóp, konsumenci w pewnym stopniu się zdelewarowali (nadpłacając kredyty) i mogą być już do tego mniej skłonni w kolejnych miesiącach, a dodatkowo erozja realnej dynamiki wynagrodzeń powinna wkrótce zacząć się odwracać" - ocenili ekonomiści Santandera.

Wskazali, że inwestycje w środki trwałe radziły sobie zaskakująco dobrze w IV kwartale 2022 r., jednak dodali, że oczekują wyraźnego spowolnienia wzrostu inwestycji w kolejnych kwartałach, m.in. za sprawą pogorszenia warunków i dostępności finansowania oraz przedłużającego się opóźnienia w odblokowaniu funduszy unijnych.

"Nadal oczekujemy, że wzrost PKB (r/r) spadnie w I kwartale poniżej zera, a następnie w kolejnych kwartałach będzie się powoli odbudowywał, osiągając średnio nieco poniżej 1 proc. r/r w 2023 r." - stwierdzono w komentarzu ekonomistów Santandera.

