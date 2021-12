Santander Bank Polska: wzrost PKB w IV kwartale wyniesie 6,6 proc.

Zaskakująco dobre dane o aktywności gospodarczej w listopadzie wskazują, że wzrost gospodarczy w IV kwartale 2021 r. będzie wyższy od prognozowanego i wyniesie 6,6 proc. – wynika z wtorkowego komentarza Santander Bank Polska do danych GUS.

GUS poinformował we wtorek, że w listopadzie 2021 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła 12,1 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 1 proc. W cenach bieżących sprzedaż detaliczna wzrosła o 21,2 proc. rdr.

"W ujęciu odsezonowanym sprzedaż silnie wzrosła, o 2,5 proc. m/m. Taki silny rezultat pojawił się w warunkach pogarszania się wskaźników nastrojów konsumentów z uwagi na wysoką inflację. Wygląda więc na to, że środowisko wysokiej inflacji nie zmusza gospodarstw domowych do ograniczania zakupów a zamiast tego skłania do szybszej realizacji popytu skoro ceny będą dalej rosły. Jest to możliwe dzięki solidnej dynamice dochodów" - stwierdzili ekonomiści Santander Bank Polska w komentarzu do danych GUS.

Wskazali oni, że wysoki wzrost wystąpił w sprzedaży odzieży i obuwia, na poziomie 55,8 proc. r/r, oraz książek i towarów w innych wyspecjalizowanych sklepach (+12,5 proc. r/r). Sprzedaż aut - jak dodali - pozostała natomiast poniżej wyników sprzed roku (-4,9 proc. r/r) zapewne przez problemy z podażą.

"Silny wzrost zachorowań na Covid-19 w listopadzie wywołał wzrost sprzedaży realizowanej przez internet o 35,3 proc. m/m i ten kanał odpowiadał za 11,4 proc. sprzedaży detalicznej ogółem. Zaskoczenie w górę przez listopadową sprzedaż detaliczną oznacza, że konsumpcja prywatna mogła urosnąć w IV kw. o ponad 10 proc. r/r" - oceniono w komentarzu Santandera.

GUS we wtorek podał także dane o produkcji budowlano-montażowej w listopadzie. Wzrosła ona o 12,7 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem powiększyła się o 8,9 proc. Analitycy banku zwrócili uwagę, że to wynik dwukrotnie lepszy, niż prognozowany przez rynek.

"Wyraźna poprawa nastąpiła we wszystkiego rodzaju pracach budowlanych: prace specjalistyczne wzrosły o 17,1 proc. r/r, budowa budynków 12,6 proc. r/r, a budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 10,4 proc. r/r. Dane sugerują, że stagnacja w sektorze budowlanym, która trwała przez klika miesięcy zakończyła się z końcem 2021 r., co być może odzwierciedla odbicie w inwestycjach publicznych (projekty infrastrukturalne)" - uznano w komentarzu Santandera.

Ekonomiści stwierdzili, że dobre dane z listopada sugerują wysoki wzrost PKB w IV kw. 2021 r. "W obliczu zaskakująco dobrych listopadowych danych o aktywności gospodarczej wzrost PKB w IV kw. 2021 r. prawdopodobnie zaskoczy w górę (nasza prognoza 6,6 proc. r/r, konsensus rynkowy 5,8 proc. r/r)" - szacuje Santander.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl