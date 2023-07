Santander Bank: produkcja przemysłowa w IV kw. br. będzie rosnąć w ujęciu r: r

Produkcja przemysłowa w czwartym kwartale br. będzie już rosnąć w ujęciu r/r , co będzie stanowić wsparcie dla odbicia gospodarczego w drugiej połowie tego roku - ocenili w czwartek ekonomiści Santander Bank Polska, w komentarzu do danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny podał w czwartek, że produkcja przemysłowa w czerwcu 2023 r. spadła o 1,4 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 1,2 proc.

Według ekonomistów Santander Banku, dane oczyszczone z efektów sezonowych wskazują, że czerwcowy spadek produkcji wyniósł tylko 0,8 proc. r/r, co jest wynikiem najlepszym od stycznia br. Dodali, że pozytywnie zaskoczyła ich też dodatnia dynamika miesięczna (+0,4 proc.) po trzech miesiącach ujemnych odczytów.

Analitycy wskazali, że w strukturze wzrostu produkcji wciąż wyróżniała się branża motoryzacyjna, która w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy rocznej dynamiki w czerwcu. Zwrócili też uwagę, że do wzrostu produkcji ogółem przyczyniły się m.in. dobre wyniki produkcji wyrobów z metali, produktów z gumy i tworzyw sztucznych, a także wyrobów tytoniowych oraz maszyn i urządzeń. "W naszym odczuciu rosną szanse na to, że produkcja przemysłowa w czwartym kwartale br. będzie już rosnąć w ujęciu r/r i będzie to wsparcie dla naszej prognozy odbicia gospodarczego w drugiej połowie tego roku" - ocenili. Dodali, że czwartkowe dane GUS mogą sygnalizować pewne ożywienie w przemyśle, ale na potwierdzenie tej tezy trzeba będzie poczekać na kolejne miesiące.

Oceniając dane dotyczące liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w czerwcu (spadek o 32,8 proc. rdr, a mdm spadek o 1,4 proc.) analitycy wskazali, że w czerwcu oddano do użytkowania 18,2 tys. nowych mieszkań, co oznacza wzrost o 2,1 proc. w ujęciu rocznym. "Tym samym, suma mieszkań oddanych do użytkowania w pierwszej połowie 2023 roku wyniosła 111,8 tys., osiągając dynamikę wzrostu 2,5 proc. r/r." - dodali.

Ekonomiści banku zauważyli, że wciąż spadały liczby wydanych pozwoleń na budowę i rozpoczętych budów. Tych pierwszych wydano w czerwcu 14,9 tys. (-57,4 proc. r/r), czyli najmniej od listopada 2015 roku. Rozpoczętych budów - jak podali - było 16,1 tys. (-32,8 proc. r/r), co stanowi liczbę mniejszą niż w maju, "lecz utrzymującą się na stosunkowo wysokim poziomie". Zaznaczyli natomiast, że wskaźnik projektów w toku spadł do ujemnych wartości i był najniżej od 2014 r.

Analitycy zwrócili uwagę, że widoczne są już oznaki ożywienia popytu na rynku nieruchomości. "W lipcu pojawił się też kredyt 2 proc., dotowany przez państwo, który naszym zdaniem dodatkowo zdynamizuje rynek hipotek. Przy wciąż niskiej podaży może to oznaczać, że w najbliższych kwartałach pojawi się presja na wzrost cen mieszkań" - ocenili.

Nieco słabsze dane - jak zauważyli - napłynęły natomiast z rynku pracy, gdzie dynamika zatrudnienia wyhamowała do 0,2 proc. r/r z 0,4 proc. r/r.

"Korzystne dla konsumpcji prywatnej będzie utrzymanie wzrostu płac na dwucyfrowym poziomie i jego przyśpieszenie w ujęciu realnym. Z kolei szybka dezinflacja PPI może być przyczyniać się do spadku inflacji CPI i może być argumentem za obniżkami stóp w tym roku. Wciąż zakładamy, że inflacja CPI będzie się stopniowo obniżała w 2024 r., a skala obniżek stóp przez RPP będzie naszym zdaniem mniejsza niż zakłada rynek. Dzisiejsze dane wspierają naszą prognozę lekkiego przyśpieszenia wzrostu PKB w drugim kwartale 2023 r." - podsumowali.

