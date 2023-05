Santander Bank: sprzedaż detaliczna będzie się poprawiać

Sprzedaż detaliczna będzie się poprawiać, napędzana przez bardziej optymistyczne nastroje konsumentów, a następnie przez wzrost płac realnych - prognozują analitycy Santander Banku w komentarzu do danych GUS.

Jak poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2023 r. spadła o 7,3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,1 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 3,4 proc. rdr.

"Uważamy, że sprzedaż będzie się teraz poprawiać, napędzana początkowo przez bardziej optymistyczne nastroje konsumentów, a następnie także przez poprawę płac realnych" - wskazali eksperci banku, dodając, że odsezonowana miara sprzedaży detalicznej wzrosła o 1,1 proc. m/m.

Zdaniem przedstawicieli Santandera tymczasowe powroty ukraińskich uchodźców z Polski na Ukrainę podczas Wielkanocy osłabiły sprzedaż w sklepach spożywczych i niewyspecjalizowanych, a roczne stopy wzrostu w tych kategoriach spadły odpowiednio do -8,0 proc. r/r z -4,6 proc. r/r i 10,9 proc. r/r z 13,9 proc. r/r. Wskazali, że efekt ten został zniwelowany przez silną sprzedaż paliw, która spadła o 14,5 proc. r/r po spadku 20,7 proc. r/r w marcu.

W przypadku pozostałych kategorii - jak napisali - dość słabo wyglądała sprzedaż samochodów (spadek o 5,1 proc. r/r po -1,2 proc. r/r w marcu), natomiast pozostałe kategorie zachowywały się zgodnie z wzorcem sezonowym.

Odnosząc się do danych GUS dotyczących produkcji budowlano-montażowej (w kwietniu 2023 r. wzrosła o 1,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 3,5 proc.) ekonomiści Santandera ocenili, że wypadły one słabiej od ich założeń, ale sektor ma szansę utrzymać dodatni wzrost w tym roku.

Zauważyli, że budowa budynków spadła mniej niż w marcu (-6,4 proc. r/r, po -10,5 proc. r/r), co przyczyniło się istotnie do odbicia łącznej produkcji, wraz z ożywieniem w robotach specjalistycznych (+7,0 proc. r/r wobec -2,7 proc. r/r poprzednio).

Wskazali też, że sektor budowlany zaskoczył w kwietniu wzrostem zatrudnienia, co ich zdaniem - może utrzymać dodatni wzrost produkcji w tym roku.

Komentując dane dotyczące rynku mieszkaniowego analitycy zaznaczyli, że w kwietniu wzrosła dynamika mieszkań oddawanych do użytku (do 10,6 proc. r/r z 5,4 proc.), przede wszystkim dzięki kończonym projektom indywidualnym (+29,9 proc. r/r) przy spadku w ukończonych projektach na sprzedaż i wynajem (-3,1 proc. r/r). "Liczba pozwoleń na budowę mieszkań pozostała dużo poniżej wartości sprzed roku (-26,9 proc. r/r), ale jednocześnie jej dynamika była najwyższa od listopada ub.r. oraz wystąpił wzrost m/m, co jest nietypowe dla kwietnia" - wskazali.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl