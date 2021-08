Santander Bank: wydatki Polaków na książki w ciągu roku wzrosły o 30 proc.

Wydatki Polaków na książki w ciągu roku wzrosły o 30 proc. - poinformował w środę Santander Bank. Wydatki kartowe klientów banku w księgarniach stacjonarnych, salonach prasowych oraz sklepach internetowych były w pierwszych tygodniach sierpnia o 34 proc. wyższe niż rok temu.

Fakt ten potwierdzają również dane Biblioteki Narodowej. Wynika z nich, że poziom czytelnictwa w Polsce w 2021 r. jest najwyższy od 2014 r. Według ostatniego raportu, 42 proc. badanych deklaruje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeczytało choć jedną książkę lub przynajmniej jej fragment. Napisano, że z okazji Dnia Miłośnika Książki Santander Bank Polska przeanalizował wydatki kartowe klientów. Z zebranych danych wynika, że ich w księgarniach stacjonarnych, salonach prasowych oraz sklepach internetowych były w pierwszych tygodniach sierpnia o 34 proc. wyższe niż w analogicznym okresie w 2020 r. oraz o ponad 50 proc. wyższe niż w roku 2019.

Napisano, że od początku 2021 r. do początku sierpnia klienci Santander Bank Polska wydawali średnio 4 mln zł tygodniowo na zakupy w księgarniach i salonach prasowych, co oznacza wzrost o ok. 1 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Zauważono, że największy przyrost transakcji kartowych w tym sektorze miał miejsce tuż przed wakacjami, ale obecnie ponownie obserwujemy tendencję wzrostową.

"Jak wynika z analizy danych kartowych, nasi klienci wykonują w tym roku średnio o 15 tysięcy więcej transakcji w księgarniach i salonach prasowych niż przed rokiem. Szczytowym momentem zakupu produktów czytelniczych w pierwszej połowie roku był przełom maja i czerwca, kiedy wolumen transakcji przekroczył rekordowe 100 tysięcy tygodniowo" - powiedział cytowany w informacji analityk Santander Banku Przemysław Chojecki.

Powołując się na raport Biblioteki Narodowej napisano, że książki najczęściej kupujemy sobie dla siebie - tak wskazuje 45 proc. badanych, w drugiej kolejności pożyczamy je od znajomych (32 proc.), lub dostajemy w prezencie (34 proc.). Jak pokazują dane z ubiegłych lat, szczególnie popularne jest w Polsce obdarowywanie bliskich książkami w okresie świątecznym. Według danych za 2020 r. grudniu konsumenci przeznaczali na ich zakup tygodniowo ponad 11 mln zł, czyli ponad trzykrotnie więcej niż w pozostałych okresach roku. Co ciekawe, respondenci badania Biblioteki Narodowej wciąż chętniej sięgają po książki w formie papierowej niż cyfrowej.

