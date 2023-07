Santander Bank z zyskiem 2,3 mld zł

Santander Bank Polska w pierwszym półroczu 2023 roku uzyskał zysk netto na poziomie 2,32 miliarda złotych. Bank podał w komunikacie giełdowym, że zawarł w tym roku z klientami, którzy mają kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, 4337 ugód przedsądowych.

Santander Bank Polska w pierwszej połowie 2023 roku uzyskał zysk netto na poziomie 2,32 miliarda złotych, podczas gdy rok temu to było 1,62 miliarda złotych. W samym drugim kwartale tego roku zysk netto wzrósł do 1,13 miliarda, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego to było 656,9 miliona złotych.

Wyniki banku w drugim kwartale tego roku obciążyły dodatkowe koszty z tytułu ryzyka prawnego związanego z kredytami we frankach szwajcarskich. Bank oszacował je na 728,9 miliona złotych.

Wynik odsetkowy w II kwartale 2023 roku wyniósł 3,2 miliarda złotych i był wyższy w ujęciu rok do roku o 9 procent. Kwartalna marża odsetkowa minimalnie się zmniejszyła i jest obecnie na poziomie 5,37 proc. Wzrosły natomiast wyniki z tytułu opłat i prowizji do 677,6 miliona złotych, co oznacza poprawę o 9,2 procent rok do roku.

Z informacji podanych w komentarzu do wyników finansowych wynika, że w pierwszej połowie roku, koszty dobrowolnych ugód zawieranych z klientami w sprawach kredytów mieszkaniowych denominowanych we frankach szwajcarskich wyniosły 267,5 miliona złotych. Dla porównania w okresie pierwszych sześciu miesięcy minionego roku to było tylko 40,8 miliona złotych.

Bank przekazał, że do 30 czerwca 2023 roku zawarto łącznie 7374 ugody z czego w tym roku już 4337. Dotyczy to wspólnych decyzji z klientami na etapie przedsądowym, ale także po zakończeniu postępowania. Oferowane klientom ugody uwzględniają elementy konwersji, które zostały zaproponowane przez przewodniczącego KNF( Komisje Nadzoru Finansowego) już w 2020 roku, jak i własne, autorskie warunki przygotowane przez bank.

W pierwszej połowie tego roku obciążenie odpisami wyniosło 590,2 miliona złotych. Po dokonaniu półrocznego przeglądu parametrów rezerw oraz niezbędnych korekt podjęto decyzję o zawiązaniu dodatkowych rezerw na kwotę 56,4 miliona złotych.

W omawianym okresie doszło także do sprzedaży wierzytelności kredytowych Santander Bank Polska oraz Santander Consumer Bank na łączną kwotę 897,4 miliona złotych z zyskiem brutto w wysokości 109,8 milina złotych.

Koszty banku ogółem w II kwartale 2023 roku wyniosły 1,03 miliarda złotych i spadły o 21 procent w ujęciu rok do roku i o 16 procent kwartał do kwartału. Przy wzroście całkowitych dochodów o 16,7 procent oraz równoczesnym spadku całkowitej bazy kosztowej o 8,6 procent, wskaźnik określający relację kosztów do dochodów wyniósł 30,4 procent w pierwszej połowie roku wobec 38,9 procent w analogicznym okresie poprzedniego roku. To znacząca poprawa wskazująca na utrzymywanie dyscypliny kosztowej.

Banco Santander opublikował wyniki za drugi kwartał tego roku. Zysk netto wyniósł 2,67 miliarda euro co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 14 procent. Jak podano w komunikacie - "wzrost stóp procentowych w strefie euro przyczynił się do poprawy wyniku natomiast częściowo zostało to zrównoważone koniecznością utworzenia rezerw i jednorazowych obciążeń w Polsce i Brazylii".

W przypadku Wielkiej Brytanii w ostatnich miesiącach zaobserwowano większą ostrożność klientów do zaciągania nowych kredytów. Wysoka, utrzymująca się od ponad roku inflacja, spowodowała podwyżkę stóp procentowych przez Bank Anglii. To oznacza, że także pożyczki, w tym zwłaszcza hipoteczne są obecnie na stosunkowo wysokim poziomie.

Głównymi akcjonariuszami Santander Bank Polska jest Banco Santander dysponujący pakietem 67,41 procent akcji, OFE Nationale-Nederlanden ma 5,34 procent akcji, a OFE PZU Złota Jesień 3,62 procent.

Santander Bank Polska notowany jest Giełdzie Papierów Wartościowych od czerwca 2001 roku.

