Santander: deficyt sektora finansów publicznych w 2020 będzie mniejszy niż założono w nowelizacji

Deficyt sektora finansów publicznych w 2020 wyniesie 8-9 proc. i będzie mniejszy niż założono w nowelizacji budżetu za 2020 roku - napisali w czwartek analitycy Santander Banku, odnosząc się do projektu nowelizacji ustawy budżetowej na ten rok, który trafił do Sejmu.

Jak piszą ekonomiści Santander Banku "budżet oparto na założeniach makroekonomicznych, które oceniamy jako konserwatywne". Wskazali, że deficyt został zwiększony z zera do 109,3 mld zł, przy czym 36,7 mld zł to efekt obniżenia prognozy dochodów, a 72,7 mld zł efekt podwyższenia limitu wydatków. +Skala rewizji prognoz dochodów nie budzi naszym zdaniem wątpliwości, natomiast wzrost wydatków jest bardzo wyraźny i naszym zdaniem nieco "na zapas", tzn. służy m.in. odciążeniu budżetu przyszłorocznego; przeniesienie części wydatków z 2021 r. na 2020 r., aby poprawić wynik kolejnego roku kosztem obecnego+ - czytamy w komentarzu.

Napisali, że limit wydatków budżetu został podniesiony do 508 mld zł z 435,3 mld zł zaplanowanych pierwotnie w ustawie budżetowej (+72,7 mld zł). Wzrost całorocznych wydatków w stosunku do 2019 r. to 93,7 mld zł. "Należy przy tym zauważyć, że do lipca wydatki były wyższe o 18,6 mld zł r/r. Czyli rząd chce w okresie sierpień-grudzień wydać 255,9 mld zł, wobec 180,7 mld zł w analogicznym okresie 2019 r. Założone na drugą połowę roku tempo zwiększania wydatków budżetowych jest zatem bezprecedensowe" - zauważyli.

Dodali też, że ich zdaniem wzrost wydatków niewiele ma wspólnego z kosztami walki ze skutkami pandemii lub z rozruszaniem gospodarki. "Większość wydatków tego typu została wypchnięta poza budżet centralny już na samym początku walki z epidemią. Uważamy, że prawdopodobna jest realizacja deficytu w br. poniżej założonego limitu 109,3 mld zł. Naszym zdaniem spadło prawdopodobieństwo, że deficyt całego sektora finansów publicznych przekroczy 10% PKB i teraz spodziewamy się odczytu bliższego 8-9 proc. PKB" - napisali.