Santander: III kw. przyniósł lekkie odbicie dynamiki PKB w górę

Po wyraźnym spadku odsezonowanego PKB w II kwartale, III kwartał przyniósł lekkie odbicie w górę, co oznacza wyhamowanie rocznej dynamiki PKB do ok. 3,5 proc. r/r. – prognozują analitycy Santander Bank Polska.

We wtorek Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek PKB w III kw. 2022 r.

"Szacujemy, że po wyraźnym spadku odsezonowanego PKB w II kwartale (-2,4 proc. kw/kw - najgorszy wynik w UE), III kwartał przyniósł lekkie odbicie w górę (+0,2 proc. kw/kw), co oznacza wyhamowanie rocznej dynamiki PKB do ok. 3,5 proc. r/r. Oznaczałoby to na razie brak technicznej recesji (dwóch kwartałów z rzędu spadków poziomu PKB)" - stwierdzili analitycy Santander Bank Polska w swoim raporcie.

Zastrzegli jednak, że według ich scenariusza kumulacja dekoniunktury ma nastąpić dopiero na początku przyszłego roku. W I kw. 2023 przedstawiciele Santandera spodziewają się rocznej dynamiki PKB wyraźnie poniżej zera.

Dodali, że w kilku krajach UE, dla których pojawiły się już wstępne odczyty za III kwartał, dominowały niewielkie wzrosty, licząc kwartał do kwartału, z wyjątkiem Czech i Austrii.

"Gdyby odczyt PKB okazał się rozczarowaniem, byłby wzmocnieniem argumentów RPP za zakończeniem cyklu podwyżek stóp (i odwrotnie - mocniejszy wzrost to potencjalnie większa trudność z wygaszeniem inflacji)" - ocenili ekonomiści Santandera.

