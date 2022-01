Santander: inflacja od lutego do lipca może spaść do ok. 6 proc., w styczniu powyżej 8 proc.

Rządowa „tarcza antyinflacyjna”, może obniżyć inflację w lutym - lipcu do ok. 6 proc., w styczniu inflacja wciąż będzie podwyższona, przekroczy 8 proc. – szacują eksperci Santander Banku Polska w piątkowym komentarzu do danych GUS o inflacji. Ich zdaniem NBP podwyższy stopy w lutym o 50 pb.

GUS poinformował w piątek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 r. wzrosły o 8,6 proc., licząc rok do roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,9 proc.

Zdaniem ekspertów Santandera, ok. 0,6 pp można przypisać droższej żywności, 0,4 pp silniejszej inflacji bazowej: według szacunków inflacja bazowa bez cen żywności i energii wzrosła w grudniu do 5,3 proc. rdr z 4,7 proc. w listopadzie.

"Trudno mówić, że wzrost inflacji to jedynie wynik działania czynników zewnętrznych - wzrosty cen były szeroko zakrojone" - wskazali przedstawiciele banku.

Jak ocenili, w początkowych miesiącach 2022 r. pojawią się efekty rządowej "tarczy antyinflacyjnej", co może obniżyć CPI do ok. 6 proc. w czasie od lutego do lipca. "W styczniu inflacja wciąż będzie podwyższona, powyżej 8 proc. Później (chyba że +tarcza+ ponownie zostanie wydłużona) inflacja podskoczy ponad 8 proc. i pozostanie podwyższona do III kw. 2023 r." - oszacowali.

Według nich z punktu widzenia NBP dzisiejsze dane są kolejnym argumentem za kontynuacją cyklu podwyżek. "Spodziewamy się ruchu o +50 pb w lutym" - dodano.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl