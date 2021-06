Santander: inflacja w maju wyznaczyła tegoroczny szczyt

Inflacja wyznaczyła w maju tegoroczny lokalny szczyt, ale w dalszej części roku pozostanie zapewne powyżej 4 proc. i raczej nie obniży się też istotnie w 2022 r. – poinformowali ekonomiści Santander Bank Polska w komentarzu do wtorkowych danych GUS.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r. wzrosły rdr o 4,7 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że w maju ceny rdr wzrosły o 4,8 proc., a mdm wzrosły o 0,3 proc.

"Inflacja wzrosła w maju do 4,7 proc. r/r z 4,3 proc. r/r w kwietniu, z czego aż za 0,3 pkt. proc. przyrostu odpowiadał efekt niskiej bazy w cenach transportu - roczna dynamika cen paliw i usług transportowych wyraźnie wzrosła, chociaż w obu kategoriach ceny spadły m/m. Jednak pozostałe 0,1 pp przyrostu stopy inflacji jest też interesujące, ponieważ prawdopodobnie stały za nimi efekty łagodzenia pandemicznych restrykcji" - napisali ekonomiści Santander Bank Polska.

Zwrócili oni uwagę, że dynamika cen usług - choć wysoka, bo na poziomie 6,8 proc. - pozostała stabilna, za to widać zmiany w innych kategoriach.

"Przyśpieszać zaczęły ceny towarów (4,1 proc. r/r w maju wobec 3,6 proc. r/r w kwietniu). Ceny żywności przyśpieszyły do 1,7 proc. r/r z 1,2 proc. r/r po wzroście o 0,6 proc. m/m, którego źródłem były przede wszystkim wyższe ceny mięsa, w szczególności wołowiny (+0,7 proc. m/m) i drobiu (+6,2 proc. m/m); te pierwsze to efekt otwierania restauracji i w efekcie odbudowy popytu, drugie to niedobory podażowe (związane z ptasią grypą)" - ocenili ekonomiści Santandera.

Oczekują oni, że wzrost cen żywności będzie przyspieszać w kolejnych miesiącach.

"Ceny usług związanych z kulturą i rekreacją wzrosły w maju o 0,4 proc. m/m, choć zwykle w tym miesiącu występował spadek. Mogło to być po części spowodowane zdjęciem restrykcji na świadczenie usług, jednak w znacznym stopniu do wzrostu przyczyniły się też ceny abonamentów RTV (+3,0 proc. m/m), których nie wiążemy z łagodzeniem obostrzeń. W restauracjach i hotelach ceny poszły w górę o 0,9 proc. m/m, najszybciej jak na maj od ponad 10 lat. To wynik otwarcia lokali gastronomicznych po miesiącach zamknięcia oraz silnego popytu" - napisano w komentarzu.

Ekonomiści Santander Bank Polska przewidują, że inflacja utrzyma się powyżej poziomu 4 proc.

"Szacujemy, że w maju inflacja bazowa wyniosła 4,0 proc. r/r wobec 3,9 proc. poprzednio. Naszym zdaniem majowy odczyt mógł wyznaczyć szczyt inflacji, ale dynamika CPI z dużym prawdopodobieństwem pozostanie powyżej 4 proc. w kolejnych miesiącach tego roku a w 2022 r. prawdopodobnie nie spowolni" - napisano w komentarzu.

