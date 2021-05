Santander Leasing zaoferuje MŚP umowy leasingu z gwarancją BGK

Santander Leasing podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie zabezpieczenia gwarancją umów leasingu dla małych i średnich firm - poinformował we wtorkowym komunikacie Santander Leasing.

Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, o której Santander Leasing poinformował we wtorek, pozwoli na zabezpieczanie spłaty należności z tytułu leasingu lub pożyczki leasingowej gwarancjami. Umowa dotyczy firm z segmentu małych i średnich firm, a środki na gwarancje będą pochodzić z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

"Dzięki podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowie już w czerwcu br. udostępnimy naszym klientom nowe możliwości zawierania umów leasingu lub pożyczki zabezpieczonej gwarancją BGK. To istotne ułatwienie oraz wsparcie dla firm w zakresie dostępu do finansowania, zwłaszcza tych, które w znaczny sposób odczuły skutki pandemii" - mówi, cytowany w komunikacie, dyrektor zarządzający Santander Leasing Mariusz Włodarczyk.

Przedstawiciele Santander Leasing zwracają uwagę, że możliwość zabezpieczenia spłaty należności jest szczególnie ważna dla małych i średnich firm, które często mają krótką historię kredytową albo majątek niewystarczający do zabezpieczenia swoich inwestycji. Na dodatek wiele małych i średnich firm zostało mocno dotkniętych w czasie pandemii, co dodatkowo utrudnia im inwestowanie.

Jak przypomina Santander Leasing, gwarancja portfelowa BGK, realizowana we współpracy z firmami leasingowymi, skierowana jest do przedsiębiorców z segmentu MSP, którzy finansują swoje inwestycje w oparciu o leasing lub pożyczkę. Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem takiej gwarancji mogą liczyć na zabezpieczenie nawet do 80 proc. wartości kapitału z transakcji. Okres podpisanej gwarancji może liczyć od 3 do 120 miesięcy. Wszystkie formalności będzie można przeprowadzić bezpośrednio w spółce leasingowej.

