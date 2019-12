Santander liderem wzrostów, a Mabion spadków na GPW

Wszystkie główne warszawskie indeksy poszły w czwartek w górę. Za sprawą poprawy globalnego sentymentu wiele spółek zanotowało mocne wzrosty, których w WIG20 liderem był Santander Bank Polska. Najmocniej spadł kurs Mabionu po tym, jak na rynek napłynęła informacja o przesunięciu rozmów ws. rejestracji leku MabionCD20 w UE.

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 2,68 proc. osiągając poziom 2.102,19 pkt., WIG zyskał 2 proc. do 56.621,06 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,2 proc. do 3.841,63 pkt., a sWIG80 zyskał 0,5 proc. do 11.825,09 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 852 mln zł, z czego 760 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W chwili zamknięcia warszawskich notowań, DAX rósł o 0,7 proc., a indeksy amerykańskie zyskiwały po około 0,8 proc. Ekonomista Banku Santander Marcin Sulewski zwrócił uwagę, że tweet prezydenta Trumpa o tym, że podpisanie pierwszego etapu porozumienia handlowego z Chinami jest bardzo blisko, mógł zwiększyć apetyt inwestorów na ryzyko.

Po czterech spadkowych sesjach z rzędu, WIG20 rozpoczął czwartkowe notowania na plusie i systematycznie rósł przez cały dzień. Jak ocenił analityk Ipopema Securities Łukasz Jańczak, po środowym posiedzeniu Fed poprawił się sentyment dla regionu rynków schodzących, co wspomogło notowania krajowych spółek.

Z indeksów sektorowych negatywnie wyróżnił się WIG-Leki spadając o 7,1 proc., do czego najmocniej przyczynił się Mabion.

Kurs Mabionu spadał w ciągu dnia nawet o 25 proc., a sesję zakończył z 16 proc. stratą. W pierwszej części dnia kurs rósł między 3 a 4 proc., jednak od godz. 14 zaczął mocno spadać. Jak dowiedział się nieoficjalnie PAP Biznes, na rynek napłynęła wtedy informacja, że planowane na czwartek spotkanie spółki z European Medicines Agency (EMA) w sprawie procedury rejestracji leku MabionCD20 w UE zostało przesunięte, ponieważ spółka musi odpowiedzieć na dodatkowe pytania EMA.

Do wzrostów WIG20 widocznie przyczynił się Santander Bank Polska, rosnąc o prawie 7 proc. Zdaniem Jańczaka poprawa sentymentu, w połączeniu ze stosunkowo niską płynnością akcji Santandera, mogła się przełożyć na taką dzienną zmianę kursu. Dodał, że bank w środę wygrał w sądzie okręgowym sprawę dot. kredytu frankowego, jednak nie przypisywałby temu faktowi tak dużej wagi, gdyż póki co jest to pojedynczy przypadek.

W indeksie blue chipów wzrostami między 3 a 4 proc. mogą pochwalić się: mBank, CCC, PGNiG, PZU, Alior oraz Pekao.

PGNiG w pierwszej części dnia poinformował, że rozpoczyna rozruch instalacji do osuszania gazu ziemnego w Mikanowie w województwie kujawsko-pomorskim. W drugiej połowie notowań agencja Fitch podwyższyła długoterminowy rating PGNiG do poziomu "BBB" z "BBB-" wcześniej i podała, że perspektywa ratingu jest neutralna.

Bank Pekao SA poinformował po środowej sesji, że Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii D1 Banku Pekao SA jako instrumentów w kapitale Tier II Banku.

Wśród spółek WIG20 spadek notowań odnotowano tylko na dwóch spółkach: Tauron - w dół o 4,1 proc. oraz PGE - o 0,8 proc.

Kurs Tauronu spadał od początku sesji, a w ciągu dnia na rynek napłynęła informacja, że Trigon DM, w raporcie z 4 grudnia, wydał rekomendację "sprzedaj" dla Tauronu, wyznaczając cenę docelową akcji spółki na poziomie 1,4 zł. Również tego dnia prezes Tauronu powiedział, że grupa widzi konieczność ograniczenia ekspozycji na węgiel, co jest związane nie tyle z sytuacją finansową, a z kwestiami podejścia instytucji finansowych do posiadanych przez Tauron aktywów i refinansowania zobowiązań grupy.

Na szerokim rynku wzrostem o 7,6 proc. wyróżnił się kurs Ten Square Games. Na początku notowań agencja Bloomberg poinformowała, że analitycy Wood & Company rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Ten Square Games od zalecenia "kupuj" z ceną docelową 222 zł.